Политика

09:50 08.05.2019

Заместитель помощника госсекретаря США Кент прибыл в Украину для обсуждения реформ и агрессии РФ

1 мин читать
Заместитель помощника госсекретаря США Кент прибыл в Украину для обсуждения реформ и агрессии РФ

Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент прибыл в Украину, чтобы обсудить с представителями украинской власти двустороннее партнерство, реформы и российскую агрессию, сообщает посольство США в Украине.

"Мы снова приветствуем в Киеве заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, который прибыл, чтобы встретиться с украинскими должностными лицами и пообщаться о партнерстве Украина – США, политических и экономических реформах в Украине и российской агрессии", - сказано в сообщении американского посольства на странице в соцсети Фейсбук в среду.

Теги: #сша #россия #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:59 08.05.2019
Один человек погиб, восемь ранены в результате стрельбы в американской школе

Один человек погиб, восемь ранены в результате стрельбы в американской школе

09:49 08.05.2019
9 мая в Киеве будет ограничено движение транспорта

9 мая в Киеве будет ограничено движение транспорта

09:46 08.05.2019
Украинские пограничники накануне 9 мая усилили меры безопасности

Украинские пограничники накануне 9 мая усилили меры безопасности

09:45 08.05.2019
Подросток, пытавшийся сделать селфи на железнодорожном мосту, погиб

Подросток, пытавшийся сделать селфи на железнодорожном мосту, погиб

09:40 08.05.2019
Коломойский не считает целесообразным проведение в Украине какой-либо реприватизации или национализации

Коломойский не считает целесообразным проведение в Украине какой-либо реприватизации или национализации

09:29 08.05.2019
Полторак подписал приказ об увеличении с 1 мая размеров вознаграждений на 5тыс. грн бойцам на передовой

Полторак подписал приказ об увеличении с 1 мая размеров вознаграждений на 5тыс. грн бойцам на передовой

09:11 08.05.2019
Боевики НВФ 25 раз нарушили режим прекращения огня

Боевики НВФ 25 раз нарушили режим прекращения огня

09:08 08.05.2019
Коломойский заявил, что намерен вернуться в Украину после инаугурации Зеленского, но мстить никому не собирается

Коломойский заявил, что намерен вернуться в Украину после инаугурации Зеленского, но мстить никому не собирается

08:23 08.05.2019
С начала 2019 года пиротехники изъяли и уничтожили более 16000 взрывоопасных предметов - ГСЧС

С начала 2019 года пиротехники изъяли и уничтожили более 16000 взрывоопасных предметов - ГСЧС

07:47 08.05.2019
Подросток, пытавшийся сделать селфи на железнодорожном мосту, погиб от удара током

Подросток, пытавшийся сделать селфи на железнодорожном мосту, погиб от удара током

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Коломойский заявил, что намерен вернуться в Украину после инаугурации Зеленского, но мстить никому не собирается

Мэр Кличко в Вашингтоне обсудил с Волкером ситуацию в Украине накануне парламентских выборов

Зеленский обсудил с Пинчуком прозрачность правил и ответственность бизнеса перед страной

Климкин призвал коллег из стран G7 и ЕС ввести новые санкции против РФ за выдачу паспортов украинцам на Донбассе

Зеленский на встрече с Ханом назвал приоритетами победу над коррупцией, демонополизацию в энергетике и деолигархизацию в СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Юнкер заверил Порошенко, что ЕС продолжит решительную поддержку Украины на пути реформ и евроинтеграции

Мэр Кличко в Вашингтоне обсудил с Волкером ситуацию в Украине накануне парламентских выборов

Зеленский обсудил с Пинчуком прозрачность правил и ответственность бизнеса перед страной

Путин может принять Помпео после его встречи с Лавровым в Сочи – Песков

Климкин призвал коллег из стран G7 и ЕС ввести новые санкции против РФ за выдачу паспортов украинцам на Донбассе

Зеленский на встрече с Ханом назвал приоритетами победу над коррупцией, демонополизацию в энергетике и деолигархизацию в СМИ

Зеленский на встрече с Ханом отметил необходимость принятия нового закона о выборах в Раду

Еврокомиссар Хан: Украине важно продолжить реализацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом

Спецпредставитель США по борьбе с антисемитизмом почтил память погибших в Бабьем Яру

Нардеп Куприй предлагает провести инаугурацию Зеленского 20 мая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА