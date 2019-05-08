Политика

09:08 08.05.2019

Коломойский заявил, что намерен вернуться в Украину после инаугурации Зеленского, но мстить никому не собирается

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Коломойский заявил, что намерен вернуться в Украину после инаугурации Зеленского, но мстить никому не собирается

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский намерен вернуться в Украину после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, но никому не намерен мстить.

В интервью программе журналистских расследований Bihus.Info, обнародованном во вторник, бизнесмен отметил, что не возвращается в Украину, так как ждет "официального объявления" – когда новоизбранный президент официально вступит в должность.

"Символа жду. Потому что скажут потом: "Ты вернулся при Порошенко (действующий глава государства Петр Порошенко – ИФ), а не при Зеленском". Не хочу Порошенко статистику улучшать. Потому что скажут, сколько олигархов вернулось при Порошенко – один, Коломойский вернулся… Я хочу, чтобы… записали мое возвращение уже Зеленскому", - пояснил бизнесмен.

Отвечая на вопрос о том, кому он будет мстить, И.Коломойский сказал: "Та я не собираюсь мстить ни Порошенко, ни Гонтаревой (экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева – ИФ). Я лично никому не собираюсь мстить".

И.Коломойский отметил, что извлек урок из событий прошлых лет, в частности, вокруг ПАО "Укрнафта" (50%+1 акция "Укрнафты" принадлежат НАК "Нафтогаз Украины" и порядка 42% акций – группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка), когда писали, что "Коломойский бродит по Киеву с батальонами, хотя это была обычная охранная структура, имеющая контакт с "Укрнафтой".

"Мы уроки усвоили. Чем отличается хомячок от крысы? Пиар-обеспечением. Мы теперь все делаем продуманно и умно, и мы не бродим с батальонами по Киеву. Но раз государство имеет монополию на правосудие и на силу, то мы требуем от государства вердикта", - сказал он.

Вместе с тем, бизнесмен уверяет, что покинул Украину не из-за П.Порошенко, и в его возвращении нет политического подтекста.

"Я уехал не из-за Порошенко. Я ездил туда-сюда, я был между Украиной и Женевой, иногда в Израиль… Но большей частью я находился в Женеве, а в Украину я приезжал по бизнесу… Я долго не появляюсь в Украине – такого раньше не было… Потому что можно приехать а потом не уехать… Нацбанк подаст на тебя в суд, и закроют тебе выезд. Вы же знаете, алименты не заплатил – закрывают выезд", - пояснил И.Коломойский.

В то же время, бизнесмен ожидает, что при новом президенте ему будет легче отстаивать свои права.

"Если они, допустим, подадут на запрет мне выезда, я пойду в суд и буду отстаивать права, и никакой Филатов (заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов – ИФ) не будет звонить от Порошенко и говорить, что не надо его выпускать", - сказал он.

"Я надеюсь, что при президенте Зеленском какой-нибудь начальник юридического управления типа Филатова не будет звонить в суды и давать им команду выпускать Коломойского из страны или не выпускать… Я надеюсь, что Администрация президента не будет руководить судебной ветвью власти, как и всеми другими ветвями власти, типа парламента или правительства", - добавил бизнесмен.

Теги: #зеленский #украина #коломойский
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