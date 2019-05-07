Политика

17:45 07.05.2019

Мэр Кличко в Вашингтоне обсудил с Волкером ситуацию в Украине накануне парламентских выборов

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Мэр Кличко в Вашингтоне обсудил с Волкером ситуацию в Украине накануне парламентских выборов

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко обсудил со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером ситуацию в Украине после президентских и накануне парламентских выборов.

Как сообщается во вторник на странице В.Кличко в соцсети Фейсбук, встреча столичного мэра со с спецпредставителем состоялась в Вашингтоне (США).

"Говорили о ситуации в Украине после президентских и накануне парламентских выборов. О том, какие серьезные вызовы стоят перед Украиной и о поддержке нашими партнерами евроатлантического курса Украинского государства", - сказано в сообщении в Фейсбук.

Теги: #кличко #сша #украина #волкер
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