Политика

15:04 07.05.2019

Путин может принять Помпео после его встречи с Лавровым в Сочи – Песков

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Путин может принять Помпео после его встречи с Лавровым в Сочи – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что глава российского государства Владимир Путин может принять госсекретаря США Майка Помпео после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Между Помпео и Лавровым запланированы переговоры, и вы знаете, МИД РФ уже сделал об этом соответствующее заявление. Это главное, что запланировано у Помпео в Сочи. А уже по итогам этих переговоров глав дипломатических ведомств мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом России", - сказал Д.Песков журналистам во вторник.

Ранее во вторник информированный источник сообщил "Интерфаксу", что "визит госсекретаря США может состояться уже в середине этого месяца".

Это будет первый визит М.Помпео в Россию в качестве главы американского внешнеполитического ведомства.

Теги: #сша #помпео #песков #россия #путин #лавров
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