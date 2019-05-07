Путин может принять Помпео после его встречи с Лавровым в Сочи – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что глава российского государства Владимир Путин может принять госсекретаря США Майка Помпео после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Между Помпео и Лавровым запланированы переговоры, и вы знаете, МИД РФ уже сделал об этом соответствующее заявление. Это главное, что запланировано у Помпео в Сочи. А уже по итогам этих переговоров глав дипломатических ведомств мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом России", - сказал Д.Песков журналистам во вторник.

Ранее во вторник информированный источник сообщил "Интерфаксу", что "визит госсекретаря США может состояться уже в середине этого месяца".

Это будет первый визит М.Помпео в Россию в качестве главы американского внешнеполитического ведомства.