Политика

14:32 07.05.2019

Климкин призвал коллег из стран G7 и ЕС ввести новые санкции против РФ за выдачу паспортов украинцам на Донбассе

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Климкин призвал коллег из стран G7 и ЕС ввести новые санкции против РФ за выдачу паспортов украинцам на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к своим коллегам из других государств, в частности, G7 и Европейского союза, с призывом ввести новые санкции против России за инициативу выдачи паспортов РФ гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных РФ территориях в Донецкой и Луганской областях Украины.

"Реагировать на паспортный бандитизм должны уже сейчас. И мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет одновременно системным и асимметричным... Именно поэтому я обратился к министрам иностранных дел государств G7, а также ЕС и других наших партнеров с призывом ввести новые санкции против России", - написал П.Климкин в своей колонке для интернет-издания "Украинская правда" во вторник.

По его словам, эффективный ответ можно дать, только объединив усилия со всем международным сообществом.

Как сообщалось, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях ОРДЛО.

По заявлениям российских властей, 29 апреля в Новошахтинске Ростовской области был открыт и начал тестовую работу и якобы уже принял 80 заявлений от жителей "ЛНР" первый пункт выдачи паспортов РФ. 30 апреля Центр выдачи российских паспортов жителям "ДНР" открылся в селе Покровском Неклиновского района Ростовской области. Центр заработал в тестовом режиме.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области РФ центров выдачи паспортов РФ гражданам Украины и призвало международное сообщество не признавать такие документы.

Теги: #ес #гражданство #санкции #россия #украина #g7 #донбасс #климкин
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