Зеленский на встрече с Ханом отметил необходимость принятия нового закона о выборах в Раду

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнесом Ханом сообщил, что начал диалог с парламентом и отметил необходимость принять новый закон о выборах в Верховную Раду, который бы обеспечил обновление политики.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе В.Зеленского, в начале встречи он заверил Й.Хана в неизменности европейского выбора Украины.

"Наш европейский выбор безальтернативный, и я как гарант Конституции буду защищать путь, который выбрали граждане Украины на выборах", - подчеркнул В.Зеленский.

Стороны также обсудили конфликт на востоке Украины. "Наша цель - прекратить огонь", - указал В.Зеленский.

Очередные парламентские выборы должны пройти в Украине в октябре 2019 года.