Политика

13:43 07.05.2019

Нардеп Куприй предлагает провести инаугурацию Зеленского 20 мая

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Нардеп Куприй предлагает провести инаугурацию Зеленского 20 мая

Внефракционный народный депутат Виталий Куприй зарегистрировал проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады, посвященного принятию присяги новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

Согласно информации на сайте украинского парламента, документ №10270-2 зарегистрирован во вторник, при этом текст проекта постановления там пока не опубликован.

Вместе с тем В.Куприй на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что предлагает провести инаугурацию 20 мая. "Предлагаю изменить на день дату инаугурации Владимира Зеленского – с 19 на 20 мая, чтобы не пересекаться с Днем памяти жертв политических репрессий", - написал он.

Таким образом, это уже третий проект постановления. Ранее внефракционные народные депутаты Сергей Мищенко и Виктор Балога подали проекты постановлений (№10270 и №10270-1), которыми предложили провести инаугурацию В.Зеленского 19 мая.

Согласно украинскому законодательству, торжественное заседание Рады, на котором новоизбранный президент Украины принимает присягу, проводится не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов очередных выборов президента Украины.

Теги: #куприй #верховная_рада #зеленский #украина #инаугурация
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