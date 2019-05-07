Политика

13:25 07.05.2019

Еврокомиссар Хан: у Зеленского сильный мандат для борьбы с коррупцией и "деолигархизацией"

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Еврокомиссар Хан: у Зеленского сильный мандат для борьбы с коррупцией и "деолигархизацией"

Европейский комиссар по вопросам Европейской политики соседства Йоханнес Хан встретился в Киеве с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня я поздравил Владимира Зеленского лично в Киеве с его впечатляющей победой на пост президента Украины, которая дает ему очень сильный мандат для борьбы с коррупцией и "деолигархизацией", - написал Й.Хан на своей странице в Твиттере во вторник.

Он подчеркнул, что предложил В.Зеленскому полную поддержку Европейским Союзом всех реформ, которые принесут пользу гражданам Украины.

"Украина сталкивается со многими вызовами и угрозами, и все украинские власти - президент, правительство и Верховная Рада - должны теперь действовать наиболее ответственно", - добавил Й.Хан.

При этом еврокомиссар убежден, что выборы не должны замедлять ход реформ в Украине.

"Это означает, что в текущем переходном периоде и перед парламентскими выборами срочные реформы не останавливаются, а ускоряются для обеспечения финансовой и экономической стабильности (включая гарантию международной финансовой поддержки и энергоснабжения). Время не должно быть потрачено впустую!", - подытожил Й.Хан.

Теги: #ес #зеленский #йоханнес_хан #украина
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