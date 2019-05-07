Политика

12:04 07.05.2019

Посол США Йованович оставит должность в мае вместе с передачей президентских полномочий в Украине

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Посол США Йованович оставит должность в мае вместе с передачей президентских полномочий в Украине

В посольстве США в Украине подтвердили, что посол Мари Йованович оставит должность в мае текущего года, что согласуется с передачей президентских полномочий в Украине.

"Посол США в Украине Мари Йованович – дипломат внешнеполитической службы США, должна была завершить свое трехгодичное дипломатическое назначение в Киеве этим летом. Она подтвердила дату своего отъезда позднее в этом месяце, что согласуется с передачей президентских полномочий в Украине", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в посольстве США в Киеве.

Дипломаты также подчеркнули, что ценят непоколебимую преданность М.Йованович укреплению отношений между США и Украиной.

"Команда посольства США в Киеве и Вашингтоне продолжают тесно сотрудничать с украинским правительством и гражданским обществом для укрепления нашего партнерства", - добавили в дипломатическом представительстве США.

В посольстве заверили, что США твердо преданы партнерству с Украиной и украинским народом для обеспечения успеха стабильной, богатой и демократической свободной Украины.

"Мы будем продолжать сотрудничать с Украиной по продвижению реформ необходимых для обеспечения долгосрочного успеха Украины", - подчеркнули дипломаты.

На вопрос о возможном приемнике М.Йованович, в посольстве отметили, что на данный момент им нечего объявить.

Теги: #йованович #сша #украина
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