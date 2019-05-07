Порошенко надеется на независимость судебной ветви власти в Украине

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что при новоизбранном президенте Владимире Зеленском судебная система страны останется независимой.

"Я очень надеюсь, что следующий президент и его команда будут уважать решение о независимом и справедливом суде, закрепленном в Конституции Украины, а это именно та формула независимости, когда ни президент, ни парламент не имеют никакого влияния на суд и на процедуры назначения и увольнения судей", - сказал П.Порошенко в ходе церемонии принятия присяги судьями Верховного суда Украины в Киеве во вторник.

Президент выразил уверенность, что начатая судебная реформа будет завершена.

"Каденции президента не хватило для того, чтобы полностью завершить судебную реформу. Завершено формирование Верховного и Высшего антикоррупционного судов, переведены судьи, которые успешно прошли квалификационное оценивание, в новые апелляционные суды. Они начали работу", - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что с сегодняшнего дня Верховный суд будет работать практически в полном составе.

Президент отметил, что благодаря судебной реформе в настоящее время "не всегда в суде побеждает власть".

П.Порошенко позитивно оценил изменения, которые произошли в судебной системе, в том числе и в Верховном суде, за последние полтора года. Он напомнил, что на очереди завершение конкурсов в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, завершение квалификационного оценивания судей первой инстанции и добор новых судей в первую и вторую инстанции. "По прогнозам эти процедуры должны быть завершены немного меньше чем за год", - сказал президент.

П.Порошенко выразил удовлетворение тем, что в прошлом остались решения судов с "политическим окрасом", а украинский опыт судебной реформы уже изучают в других странах. "Опыт привлечения общественности для помощи Высшей квалификационной комиссии во время оценивания и конкурсных процедур также стал нормой для Украины и примером для других стран, особенно при формировании Высшего антикоррупционного суда – уже изучают и имплементируют украинский опыт", - отметил глава государства.

По его словам, у новой власти много заданий и часть из них лежит на плечах судей Верховного суда, в том числе и прогнозирование судебной практики, "и завершение рассмотрения многотысячных остатков дел, решений которых уже заждались наши граждане, а прежде всего это защита прав и свобод граждан, простого человека, который пришел в суд искать защиту и справедливость".

"Верховный суд является последним и главным рубежом верховенства права в нашей стране", - подчеркнул П.Порошенко.