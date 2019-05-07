Гройсман в Киеве проводит встречу с комиссаром ЕС Йоханнесом Ханом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что во вторник встретился с европейским комиссаром по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнесом Ханом.

"Евроинтеграция и воплощение положений Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом – приоритет номер один для нас. Несмотря на все существующие вызовы, мы сохраняем финансовую стабильность страны и фокусируемся на экономическом росте", - написал В.Гройсман в Твиттере.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе правительства, встреча проходит в Киеве.

Глава украинского правительства проинформировал собеседника о текущей экономической ситуации в Украине, сообщается на официальном сайте Кабмина. "Мы считаем, что 2019 должен стать годом становления достойной правовой системы - этому надо уделить наибольшее внимание. А дальше - продолжение реформ, даже в период между выборами", - сказал В.Гройсман.

В свою очередь, Й.Хан отметил, что продолжать реформы действительно нужно. "Мы видим хорошие результаты преобразований… Хочу также отметить организацию и проведение президентской избирательной кампании в Украине. Это само по себе уже ценно, и этим Украина может гордиться", - отметил чиновник.

Во время переговоров стороны коснулись вопросов противостояния агрессии РФ, продолжения санкционной политики и российских проектов, в частности, "Северный поток–2".

В Кабмине отметили, что ЕС является крупнейшим экономическим и политическим партнером Украины, его доля в товарообороте Украины превышает 42%.