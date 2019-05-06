Порошенко и Трюдо обсудили ситуацию на Донбассе и развитие взаимодействия Украины и Канады

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщила пресс-служба администрации президента.

"Глава государства поблагодарил премьер-министра Канады за неизменную поддержку Украины как на международной арене, так и в вопросе содействия демократическим преобразованиям в Украине. Обсуждена подготовка к проведению Третьей конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится 2-4 июля 2019 году в Торонто", - говорится в сообщении на официальном сайте администрации президента Украины в понедельник вечером.

Также Дж.Трюдо отметил, что за пять последних лет Украина достигла большого прогресса в реформах.

Стороны отметили успешную имплементацию двустороннего Соглашения о зоне свободной торговли, которая способствует созданию рабочих мест и росту благосостояния граждан Украины Канады.

П.Порошенко отметил роль Канады в усилении оборонных возможностей Вооруженных сил Украины, свидетельством чего является деятельность тренировочной миссии UNIFIER.

Кроме того, стороны обсудили развитие ситуации на Донбассе.

"Была выражена надежда, что Канада займет принципиальную позицию в вопросе усилении санкционного давления на Москву в ответ на так называемые паспортные указы Кремля. Отмечалась также важность освобождения украинских граждан, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах", - отметили в пресс-службе президента.

Дж.Трюдо также поздравил демократический и конкурентный характер президентской кампании в Украине.