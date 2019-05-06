Политика

16:11 06.05.2019

Зеленский на встрече с раввинами попросил поддержать его инициативу о диалоге с жителями оккупированной части Донбасса и Крыма

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Зеленский на встрече с раввинами попросил поддержать его инициативу о диалоге с жителями оккупированной части Донбасса и Крыма

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с раввинами из разных регионов Украины попросил поддержать его инициативу о развитии диалога с жителями оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

"Я провел встречи с представителями различных религий и культур. И сегодня обращаюсь к вам с просьбой поддержать нашу идею развития диалога с жителями временно оккупированных территорий на востоке Украины и в Крыму. Мы считаем необходимым не терять связь с этими людьми, потому что все они – украинцы, наши сограждане", - подчеркнул в ходе встречи В.Зеленский.

Как сообщает пресс-служба В.Зеленского, в понедельник он провел встречу с представителями Совета раввинов Украины. В ней приняли участие раввины из разных регионов Украины: главный раввин Днепра и Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий (Центральная Украина); главный раввин Харькова и Харьковской области Мойше Москович (Восточная Украина); главный раввин Одессы и Юга Украины Авраам Вольф; главный раввин Житомира и Западной Украины Шломо Вильгельм; главный раввин Донбасса Пинхас Вишецкий; главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман.

Главный раввин Донбасса П.Вишецкий, долгое время проживший в Донецке, отметил, что предложенная инициатива – это наиболее правильный и действенный путь. "Даже немного света отгоняет много темноты. Есть три главных фактора успеха вашего правления: правосудие, честность и мир. Никогда не делать того, чего бы ты не хотел, чтобы сделали тебе. Вот главное правило", - отметил он.

Среди прочего на встрече речь шла о борьбе с антисемитизмом. Так, участники отметили, что в Украине сегодня эта проблема не является острой, как в других странах мира. Ежегодно в Украину приезжает более 800 тыс. паломников, на территории страны похоронены 150 еврейских праведников.

"Сейчас в Украине проживает не менее полумиллиона евреев, для которых Украина – родная земля, которую мы любим. И мечтаем о том, чтобы жизнь в Украине была достойной и счастливой для всех людей. Нет никаких противоречий в том, чтобы быть евреем и быть настоящим патриотом Украины", - указал главный раввин Днепра и Днепропетровской области Ш.Каминецкий.

В конце встречи гости подарили В.Зеленскому эксклюзивное издание Торы.

Как сообщалось, 30 апреля В.Зеленский встретился с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием, почетным патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом и главой Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополитом Онуфрием.

2 мая В.Зеленский встретился с духовными лидерами мусульман Украины.

Теги: #крым #зеленский #донбасс #раввины
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