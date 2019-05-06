Зеленский: наши потери на фронте, теракт на Шри-Ланке, авария в "Шереметьево" напоминают нам о ценности жизни каждого человека

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что потери Украины на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в московском аэропорту "Шереметьево", напоминают, что человеческая жизнь является наивысшей ценностью.

"Жизнь – это высшая ценность. О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в "Шереметьево". Погибших не вернуть. Мы соболезнуем близким и будем помнить о тех, кого больше нет", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

В то же время он напомнил об украинцах, удерживаемых в России.

"А еще мы ежедневно думаем о наших пленных. Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий. Чтобы иметь шанс в этом мире, должны поставить человека и его жизнь главной целью", - добавил В.Зеленский.