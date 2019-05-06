Политика

13:44 06.05.2019

Луценко: юридические оценки допускают роспуск Рады как до 28 мая, так и после этой даты

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Луценко: юридические оценки допускают роспуск Рады как до 28 мая, так и после этой даты

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что по юридическим оценкам основания для роспуска Верховной Рады есть даже в случае инаугурации президента Украины после 28 мая.

"Я поддерживаю инаугурацию, которую определит Верховная Рада", - сказал он журналистам на Kyiv Jewish Forum в понедельник в Киеве.

По словам генпрокурора, законодательные основы для роспуска парламента есть как при вступлении президента в должность до 28 мая, так и после этой даты.

"На самом деле, юридические оценки допускают роспуск как до 28 мая, так и после 28 мая… Поэтому говорить, что единственная цель инаугурации – роспуск парламента, мягко говоря, не очень разумно", - добавил он.

Ю.Луценко также отметил, что на данный момент ни избранный президент Владимир Зеленский, ни его представители не обращались к нему для проведения встречи.

"С господином Зеленским у меня давние отношения – это знают все, кто смотрит "95 квартал". Но были и непубличные встречи, в том числе и в прошлом году. Они не были частыми, но были достаточно регулярными", - добавил генпрокурор.

Вместе с тем, он отметил, что не голосовал за В.Зеленского. "Но такая убедительная его победа дает ему серозный мандат народного доверия", - добавил Ю.Луценко.

Теги: #луценко #отставка
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