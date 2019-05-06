Политика

12:42 06.05.2019

Даты встреч в "нормандском формате" пока не определены – Климкин

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Даты встреч в "нормандском формате" пока не определены – Климкин

 Даты встреч в "нормандском формате" (Франция, Германия, Украина и Россия) не определены, как на уровне лидеров государств, так и на уровне министров иностранных дел, проинформировал глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

"На сегодня могу подтвердить, что никаких конкретных дат для нормандских встреч на любом уровне у нас пока нет. Как только мы согласуем повестку дня, тогда будем говорить и о датах", - сказал министр журналистам в понедельник в Киеве.

П.Климкин отметил, что находится в постоянном контакте с немецкими и французскими партнерами, а также со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Отвечая на вопрос относительно влияния возможной ранней инаугурации избранного президента Владимира Зеленского на дату встречи в "нормандском формате", П.Климкин рассказал: "Вне зависимости от даты инаугурации очень тесный контакт с нашими друзьями есть. Вопрос только в том, какую Россия изберет тактику".

Теги: #нормандский_формат #климкин #мид
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