Даты встреч в "нормандском формате" пока не определены – Климкин

Даты встреч в "нормандском формате" (Франция, Германия, Украина и Россия) не определены, как на уровне лидеров государств, так и на уровне министров иностранных дел, проинформировал глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

"На сегодня могу подтвердить, что никаких конкретных дат для нормандских встреч на любом уровне у нас пока нет. Как только мы согласуем повестку дня, тогда будем говорить и о датах", - сказал министр журналистам в понедельник в Киеве.

П.Климкин отметил, что находится в постоянном контакте с немецкими и французскими партнерами, а также со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Отвечая на вопрос относительно влияния возможной ранней инаугурации избранного президента Владимира Зеленского на дату встречи в "нормандском формате", П.Климкин рассказал: "Вне зависимости от даты инаугурации очень тесный контакт с нашими друзьями есть. Вопрос только в том, какую Россия изберет тактику".