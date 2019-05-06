Климкин заявил о намерении предложить свою отставку новоизбранному президенту Зеленскому

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что провёл плодотворную встречу с избранным президентом Владимиром Зеленским и намерен предложить ему свою отставку.

"Меня никто не будет увольнять, поскольку у нас должна быть политическая культура. В политической культуре – и я считаю, это будет правильным – позволить новому президенту выбрать тех, с кем он должен работать в таких сферах как внешняя политика, как оборона. Конечно, я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю. Я уже говорил, что у меня есть свои планы, в том числе политические. Это соответствует моим планам", - сказал он журналистам в понедельник в Киеве.

Министр отметил, что провёл "очень хорошую встречу" с В.Зеленским.

"Мы обсудили разные вопросы. И я считаю, что там, где совпадают принципы и приоритеты – и я в этом очень оптимистичен – мы, безусловно, будем работать. Это касается как будущих советов, если они будут нужны, также и возможного участия в переговорах", - пояснил П.Климкин.