Политика

12:11 06.05.2019

Климкин заявил о намерении предложить свою отставку новоизбранному президенту Зеленскому

1 мин читать
Климкин заявил о намерении предложить свою отставку новоизбранному президенту Зеленскому

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что провёл плодотворную встречу с избранным президентом Владимиром Зеленским и намерен предложить ему свою отставку.

"Меня никто не будет увольнять, поскольку у нас должна быть политическая культура. В политической культуре – и я считаю, это будет правильным – позволить новому президенту выбрать тех, с кем он должен работать в таких сферах как внешняя политика, как оборона. Конечно, я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю. Я уже говорил, что у меня есть свои планы, в том числе политические. Это соответствует моим планам", - сказал он журналистам в понедельник в Киеве.

Министр отметил, что провёл "очень хорошую встречу" с В.Зеленским.

"Мы обсудили разные вопросы. И я считаю, что там, где совпадают принципы и приоритеты – и я в этом очень оптимистичен – мы, безусловно, будем работать. Это касается как будущих советов, если они будут нужны, также и возможного участия в переговорах", - пояснил П.Климкин.

Теги: #зеленский #климкин #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:47 06.05.2019
Советник Зеленского предлагает освободить от всеобщего декларирования пенсионеров и бюджетников

Советник Зеленского предлагает освободить от всеобщего декларирования пенсионеров и бюджетников

12:42 06.05.2019
Даты встреч в "нормандском формате" пока не определены – Климкин

Даты встреч в "нормандском формате" пока не определены – Климкин

11:52 06.05.2019
Спецпредставитель США по борьбе с антисемитизмом намерен встретиться с Зеленским

Спецпредставитель США по борьбе с антисемитизмом намерен встретиться с Зеленским

11:13 06.05.2019
Глава МИД Канады планирует встретиться с Порошенко и Зеленским на этой неделе в Киеве

Глава МИД Канады планирует встретиться с Порошенко и Зеленским на этой неделе в Киеве

16:00 05.05.2019
В Украине надеются, что Совет Европы не скомпрометирует себя безосновательными уступками России и останется образцом демократии

В Украине надеются, что Совет Европы не скомпрометирует себя безосновательными уступками России и останется образцом демократии

22:18 04.05.2019
Зеленский: инаугурация должна состояться 19 мая.

Зеленский: инаугурация должна состояться 19 мая.

18:10 04.05.2019
К утру 14 мая позиция каждой фракции по дате инаугурации будет определена - Новинский

К утру 14 мая позиция каждой фракции по дате инаугурации будет определена - Новинский

17:30 04.05.2019
Зеленский не дал прямых ответов на вопросы о роспуске Рады и системе выборов - депутаты

Зеленский не дал прямых ответов на вопросы о роспуске Рады и системе выборов - депутаты

17:24 04.05.2019
Зеленский: о роспуске парламента рано говорить

Зеленский: о роспуске парламента рано говорить

17:23 04.05.2019
Зеленский надеется, что Рада примет решение о дате инаугурации на заседании 14 мая

Зеленский надеется, что Рада примет решение о дате инаугурации на заседании 14 мая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Даты встреч в "нормандском формате" пока не определены – Климкин

В Украине надеются, что Совет Европы не скомпрометирует себя безосновательными уступками России и останется образцом демократии

Делегация посольства США в Украине ознакомилась на Донбассе с условиями эксплуатации переданного ВСУ американского оборудования

Нетаньяху отдал приказ о массированных ударах по палестинским боевикам

Зеленский не дал прямых ответов на вопросы о роспуске Рады и системе выборов - депутаты

ПОСЛЕДНЕЕ

Делегация посольства США в Украине ознакомилась на Донбассе с условиями эксплуатации переданного ВСУ американского оборудования

Нетаньяху отдал приказ о массированных ударах по палестинским боевикам

Трамп видит потенциал для развития отношений с РФ и доволен разговором с Путиным

Руководители фракций парламентского большинства не пришли на встречу с Зеленским в Раду

Зеленский подтвердил, что хочет досрочных выборов в Раду, считает вице-премьер Кириленко

В Раде будет достаточно голосов для назначения даты инаугурации новоизбранного президента, считает А.Геращенко

Зеленский на встрече с главами фракций предложит назначить инаугурацию на 19 мая

Советники Зеленского обсуждали в Брюсселе поддержку Запада в проведении антикоррупционной, судебной реформы и реформ в экономике

Главы парламентских фракций в субботу встретятся с Зеленским в Раде - Березюк

Порошенко отметил преимущества украинского паспорта перед российским для путешествий по миру

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА