Спецпредставитель США по борьбе с антисемитизмом намерен встретиться с Зеленским

Спецпредставитель Госдепартамента США по по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илан Карр (Elan Carr) намерен встретиться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Уникально то, что в Украине был избран президент еврейского происхождения, и премьер-министр Украины является евреем также... Я также встречусь с избранным президентом немного позже", - сказал он, выступая на Kyiv Jewish Forum в понедельник в Киеве.