Политика

11:52 06.05.2019

Спецпредставитель США по борьбе с антисемитизмом намерен встретиться с Зеленским

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Спецпредставитель США по борьбе с антисемитизмом намерен встретиться с Зеленским

Спецпредставитель Госдепартамента США по по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илан Карр (Elan Carr) намерен встретиться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Уникально то, что в Украине был избран президент еврейского происхождения, и премьер-министр Украины является евреем также... Я также встречусь с избранным президентом немного позже", - сказал он, выступая на Kyiv Jewish Forum в понедельник в Киеве.

Теги: #антисемитизм #сша #зеленский
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Интерфакс-Украина
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