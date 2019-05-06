Глава МИД Канады планирует встретиться с Порошенко и Зеленским на этой неделе в Киеве

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд планирует посетить Украину на этой неделе, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Христя Фриланд планирует посетить с визитом Киев на этой неделе. Остаются некоторые логистические нюансы относительно даты", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По словам министра, планируются встречи Х.Фриланд с действующим президентом Украины Петром Порошенко и избранными главой государства Владимиром Зеленским.

Также у министра иностранных дел Канады пройдут встречи в МИД Украины и в украинском парламенте, в частности, с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, а также с активистами гражданского общества.