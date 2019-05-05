Политика

16:00 05.05.2019

В Украине надеются, что Совет Европы не скомпрометирует себя безосновательными уступками России и останется образцом демократии

3 мин читать
В Украине надеются, что Совет Европы не скомпрометирует себя безосновательными уступками России и останется образцом демократии

Со дня основания Совет Европы (СЕ) достиг выдающихся результатов в защите демократических идеалов и принципов, и являющаяся его членом Украина активно работает, приобщаясь к формированию общего европейского правового пространства, однако к своей 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, вызванном действиями Российской Федерации, заявляют в украинском МИД.

"5 мая исполняется 70 лет со дня основания Совета Европы - панъевропейской международной организации, которая ныне защищает права и свободы почти 800 млн человек в 47 государствах-членах. Устав Совета Европы, подписанный в Лондоне 5 мая 1949 года, на годы вперед зафиксировал приверженность государств-членов Организации принципам, являются основой каждой настоящей демократии - личным и политическим свободам и верховенству права. За 70 лет деятельности Совет Европы достигла выдающихся результатов в защите демократических европейских идеалов и принципов", - говорится в обнародованном в воскресенье комментарии МИД Украины по случаю 70-й годовщины со дня создания Совета Европы,.

Во внешнеполитическом ведомстве напоминают, что Украина является членом Совета Европы с 1995г, активно работает в уставных и рабочих органах Организации, приобщается к формированию общего европейского правового пространства, присоединившись к более чем 90 договорам Совета Европы, а украинские граждане имеют возможность обращаться за защитой своих прав в Европейский суд по правам человека.

Дипломаты констатируют, что план действий Совета Европы для Украины является инструментом практического взаимодействия в проведении правовых реформ в Украинском государстве в соответствии с европейскими стандартами.

"Совет Европы открыл путь к дальнейшей интеграции на Европейском континенте, а его стандарты стали путеводителем в защите демократических ценностей. Однако должны с грустью констатировать, что к 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, вызванном, прежде всего, разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей", - заявляют в украинском МИД.

Украинские дипломаты считают, что этот кризис стал настоящим вызовом для Организации и поставил ее перед выбором - остаться верной собственным ценностям и принципам, или поддаться на шантаж и угрозы и поставить под сомнение полученные за 70 лет доверие и авторитет.

"Украина надеется, что за десятилетия работы и испытаний Совет Европы получил достаточно силы и здравого смысла, чтобы и дальше оставаться образцом демократии, а не встретить свое 70-летие в полуразрушенном скомпрометированном состоянии из-за безосновательных уступок в пользу крупнейшего государства-нарушителя его принципов и норм", - говорится в комментарии.

Также во внешнеполитическом ведомстве заверили, что Украина со своей стороны остается преданной взятым на себя в рамках Совета Европы обязательствам, продолжит защищать права и свободы каждого человека и гражданина на территории Украинского государства, включая временно оккупированные территории, а также активно противодействовать попыткам разрушить Организацию.

"Сильный Совет Европы нужен Украине и всему европейскому континенту", - подчеркнули в МИД.

Теги: #ес #россия #украина #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:22 05.05.2019
Делегация посольства США в Украине ознакомилась на Донбассе с условиями эксплуатации переданного ВСУ американского оборудования

Делегация посольства США в Украине ознакомилась на Донбассе с условиями эксплуатации переданного ВСУ американского оборудования

13:24 05.05.2019
Украинский альпинист скончался на Эльбрусе

Украинский альпинист скончался на Эльбрусе

13:02 05.05.2019
В начале недели на большей части Украины похолодает, и будут идти дожди

В начале недели на большей части Украины похолодает, и будут идти дожди

11:58 05.05.2019
Житель села на Киевщине погиб, трое его товарищей травмированы при взрыве тротиловой шашки

Житель села на Киевщине погиб, трое его товарищей травмированы при взрыве тротиловой шашки

10:59 05.05.2019
В Кировоградской области пиротехники ГСЧС уничтожили два артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны

В Кировоградской области пиротехники ГСЧС уничтожили два артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны

09:31 05.05.2019
В Киевской области введена специальная операция "Сирена": полиция разыскивает убийцу полицейского

В Киевской области введена специальная операция "Сирена": полиция разыскивает убийцу полицейского

09:17 05.05.2019
Порошенко поздравил главу УГКЦ с днем рождения

Порошенко поздравил главу УГКЦ с днем рождения

07:19 05.05.2019
Боевики НВФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение – штаб ООС

Боевики НВФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение – штаб ООС

06:54 05.05.2019
В Бахмуте бывший боевик "ДНР" сдался украинским правоохранителям - полиция

В Бахмуте бывший боевик "ДНР" сдался украинским правоохранителям - полиция

05:02 05.05.2019
Кличко продал экскурсию по Киеву за $50000 на благотворительном аукционе с участием мировых звезд бокса

Кличко продал экскурсию по Киеву за $50000 на благотворительном аукционе с участием мировых звезд бокса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Делегация посольства США в Украине ознакомилась на Донбассе с условиями эксплуатации переданного ВСУ американского оборудования

Нетаньяху отдал приказ о массированных ударах по палестинским боевикам

Зеленский не дал прямых ответов на вопросы о роспуске Рады и системе выборов - депутаты

Зеленский: о роспуске парламента рано говорить

Руководители фракций парламентского большинства не пришли на встречу с Зеленским в Раду

ПОСЛЕДНЕЕ

Нетаньяху отдал приказ о массированных ударах по палестинским боевикам

Трамп видит потенциал для развития отношений с РФ и доволен разговором с Путиным

К утру 14 мая позиция каждой фракции по дате инаугурации будет определена - Новинский

Зеленский не дал прямых ответов на вопросы о роспуске Рады и системе выборов - депутаты

Зеленский: о роспуске парламента рано говорить

Зеленский надеется, что Рада примет решение о дате инаугурации на заседании 14 мая

Руководители фракций парламентского большинства не пришли на встречу с Зеленским в Раду

Зеленский подтвердил, что хочет досрочных выборов в Раду, считает вице-премьер Кириленко

В Раде будет достаточно голосов для назначения даты инаугурации новоизбранного президента, считает А.Геращенко

Зеленский на встрече с главами фракций предложит назначить инаугурацию на 19 мая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА