В Украине надеются, что Совет Европы не скомпрометирует себя безосновательными уступками России и останется образцом демократии

Со дня основания Совет Европы (СЕ) достиг выдающихся результатов в защите демократических идеалов и принципов, и являющаяся его членом Украина активно работает, приобщаясь к формированию общего европейского правового пространства, однако к своей 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, вызванном действиями Российской Федерации, заявляют в украинском МИД.

"5 мая исполняется 70 лет со дня основания Совета Европы - панъевропейской международной организации, которая ныне защищает права и свободы почти 800 млн человек в 47 государствах-членах. Устав Совета Европы, подписанный в Лондоне 5 мая 1949 года, на годы вперед зафиксировал приверженность государств-членов Организации принципам, являются основой каждой настоящей демократии - личным и политическим свободам и верховенству права. За 70 лет деятельности Совет Европы достигла выдающихся результатов в защите демократических европейских идеалов и принципов", - говорится в обнародованном в воскресенье комментарии МИД Украины по случаю 70-й годовщины со дня создания Совета Европы,.

Во внешнеполитическом ведомстве напоминают, что Украина является членом Совета Европы с 1995г, активно работает в уставных и рабочих органах Организации, приобщается к формированию общего европейского правового пространства, присоединившись к более чем 90 договорам Совета Европы, а украинские граждане имеют возможность обращаться за защитой своих прав в Европейский суд по правам человека.

Дипломаты констатируют, что план действий Совета Европы для Украины является инструментом практического взаимодействия в проведении правовых реформ в Украинском государстве в соответствии с европейскими стандартами.

"Совет Европы открыл путь к дальнейшей интеграции на Европейском континенте, а его стандарты стали путеводителем в защите демократических ценностей. Однако должны с грустью констатировать, что к 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, вызванном, прежде всего, разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей", - заявляют в украинском МИД.

Украинские дипломаты считают, что этот кризис стал настоящим вызовом для Организации и поставил ее перед выбором - остаться верной собственным ценностям и принципам, или поддаться на шантаж и угрозы и поставить под сомнение полученные за 70 лет доверие и авторитет.

"Украина надеется, что за десятилетия работы и испытаний Совет Европы получил достаточно силы и здравого смысла, чтобы и дальше оставаться образцом демократии, а не встретить свое 70-летие в полуразрушенном скомпрометированном состоянии из-за безосновательных уступок в пользу крупнейшего государства-нарушителя его принципов и норм", - говорится в комментарии.

Также во внешнеполитическом ведомстве заверили, что Украина со своей стороны остается преданной взятым на себя в рамках Совета Европы обязательствам, продолжит защищать права и свободы каждого человека и гражданина на территории Украинского государства, включая временно оккупированные территории, а также активно противодействовать попыткам разрушить Организацию.

"Сильный Совет Европы нужен Украине и всему европейскому континенту", - подчеркнули в МИД.