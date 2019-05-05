Делегация посольства США в Украине ознакомилась на Донбассе с условиями эксплуатации переданного ВСУ американского оборудования

Район проведения операции Объединенных сил на Донбассе посетила делегация Аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Украине, где ознакомилась с оперативной обстановкой, а также условиями эксплуатации украинскими военными переданного им американского оборудования, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На территории Донецкой и Луганской областей дипломаты ознакомились с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения операции, провели встречи с командованием бригад и батальонов для обсуждения оп

еративной обстановки в полосах их ответственности", - говорится в сообщении, обнародованном на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Также американские военные изучили полученную подразделениями Объединенных сил информацию относительно тактики действий подразделений (групп) российских оккупационных войск и мероприятий по противодействию, которые применяют украинские военнослужащие.

"Еще одним направлением работы делегации стало исследование условий эксплуатации американского оборудования, предоставленного в рамках материально-технической помощи нашей стране", - говорится в информации.