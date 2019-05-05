Политика

12:43 05.05.2019

Нетаньяху отдал приказ о массированных ударах по палестинским боевикам

1 мин читать
Нетаньяху отдал приказ о массированных ударах по палестинским боевикам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии нанести массированные удары по объектам палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы израильской территории.

"Сегодня утром я распорядился продолжить нанесение массированных ударов по террористическим элементам в секторе Газа для того, чтобы перегруппировать войска вокруг сектора и усилить их танками, артиллерией и пехотными силами", - заявил премьер перед началом заседания кабинета министров.

Как сообщалось, командование армии обороны Израиля уже начало переброску к границе с сектором Газа 7-й танковой бригады, чтобы усилить военную группировку в приграничном районе, сообщил официальный представитель армии.

Он отметил, что это делается, чтобы "располагать достаточными силами на случай необходимости".

Другой представитель армейского командования - генерал-лейтенант Джонатан Конрикус - сообщил журналистам, что, по оценкам, жесткое противостояние в этом регионе продлится еще несколько дней.

В результате ракетных пусков боевиков из сектора Газа по израильской территории погиб один гражданин Израиля, ответными ударами израильских военных были убиты два боевика палестинского движения "Исламский джихад".

Всего с минувшей субботы палестинские боевики осуществили пуски около 450 ракет по Израилю, израильские ВВС атаковали более чем 200 объектов движений ХАМАС и "Исламский джихад" в Газе.

Посредники из Египта и ООН продолжают активно работать с заинтересованными сторонами для предотвращения эскалации насилия.

Теги: #нетаньяху #палестина #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:24 05.05.2019
Израильтянин и два палестинских боевика стали жертвами взаимных ударов – СМИ

Израильтянин и два палестинских боевика стали жертвами взаимных ударов – СМИ

03:41 05.05.2019
США осудили ракетный обстрел Израиля из сектора Газа и заявили о поддержке Тель-Авива

США осудили ракетный обстрел Израиля из сектора Газа и заявили о поддержке Тель-Авива

00:40 05.05.2019
Турецкое агентство "Анадолу" заявляет, что его офис в секторе Газа попал под обстрел

Турецкое агентство "Анадолу" заявляет, что его офис в секторе Газа попал под обстрел

23:09 04.05.2019
Израильская армия ударила по 120 объектам в секторе Газа, включая штаб-квартиру разведки ХАМАС

Израильская армия ударила по 120 объектам в секторе Газа, включая штаб-квартиру разведки ХАМАС

21:08 04.05.2019
Израильская армия нанесла удары по 70 целям в секторе Газа и уничтожила подземный туннель

Израильская армия нанесла удары по 70 целям в секторе Газа и уничтожила подземный туннель

20:01 04.05.2019
Израиль закрыл переходы на границе с Газой в ответ на ракетный обстрел

Израиль закрыл переходы на границе с Газой в ответ на ракетный обстрел

11:53 04.05.2019
Палестинцы из Газы запустили в сторону Израиля десятки ракет

Палестинцы из Газы запустили в сторону Израиля десятки ракет

06:57 02.05.2019
Армия Израиля сообщила об обстрелах со стороны сектора Газа

Армия Израиля сообщила об обстрелах со стороны сектора Газа

12:38 01.05.2019
Количество убийств и насилия в отношении евреев в мире выросло в прошлом году

Количество убийств и насилия в отношении евреев в мире выросло в прошлом году

21:56 23.04.2019
Нетаньяху предложил назвать в честь Трампа поселение на Голанах

Нетаньяху предложил назвать в честь Трампа поселение на Голанах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский не дал прямых ответов на вопросы о роспуске Рады и системе выборов - депутаты

Зеленский: о роспуске парламента рано говорить

Руководители фракций парламентского большинства не пришли на встречу с Зеленским в Раду

Зеленский на встрече с главами фракций предложит назначить инаугурацию на 19 мая

Главы парламентских фракций в субботу встретятся с Зеленским в Раде - Березюк

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп видит потенциал для развития отношений с РФ и доволен разговором с Путиным

К утру 14 мая позиция каждой фракции по дате инаугурации будет определена - Новинский

Зеленский не дал прямых ответов на вопросы о роспуске Рады и системе выборов - депутаты

Зеленский: о роспуске парламента рано говорить

Зеленский надеется, что Рада примет решение о дате инаугурации на заседании 14 мая

Руководители фракций парламентского большинства не пришли на встречу с Зеленским в Раду

Зеленский подтвердил, что хочет досрочных выборов в Раду, считает вице-премьер Кириленко

В Раде будет достаточно голосов для назначения даты инаугурации новоизбранного президента, считает А.Геращенко

Зеленский на встрече с главами фракций предложит назначить инаугурацию на 19 мая

Советники Зеленского обсуждали в Брюсселе поддержку Запада в проведении антикоррупционной, судебной реформы и реформ в экономике

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА