Трамп видит потенциал для развития отношений с РФ и доволен разговором с Путиным

Президент США Дональд Трамп в субботу вновь заявил, что доволен пятничным телефонным разговором с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вчера был очень хороший телефонный разговор с президентом России Путиным. Есть потрясающий потенциал для хороших или даже – отличных отношений с Россией, несмотря на все то, что вы читаете и видите в новостях от фейковых СМИ", - написал он в "Твиттере".

Он напомнил о том, как эти СМИ "вводили вас в заблуждение по теме "сговора с Россией".

"Мир может быть лучше и безопаснее. Это прекрасно", - подытожил американский президент.

Днем ранее Д.Трамп уже давал положительную оценку разговору с В.Путиным. В частности, по его словам, хорошо прошло обсуждение венесуэльского кризиса.