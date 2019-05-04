Политика

18:11 04.05.2019

Трамп видит потенциал для развития отношений с РФ и доволен разговором с Путиным

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Трамп видит потенциал для развития отношений с РФ и доволен разговором с Путиным

Президент США Дональд Трамп в субботу вновь заявил, что доволен пятничным телефонным разговором с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Вчера был очень хороший телефонный разговор с президентом России Путиным. Есть потрясающий потенциал для хороших или даже – отличных отношений с Россией, несмотря на все то, что вы читаете и видите в новостях от фейковых СМИ", - написал он в "Твиттере".

Он напомнил о том, как эти СМИ "вводили вас в заблуждение по теме "сговора с Россией".

"Мир может быть лучше и безопаснее. Это прекрасно", - подытожил американский президент.

Днем ранее Д.Трамп уже давал положительную оценку разговору с В.Путиным. В частности, по его словам, хорошо прошло обсуждение венесуэльского кризиса.

Теги: #рф #трамп #путин #сша
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