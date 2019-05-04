К утру 14 мая позиция каждой фракции по дате инаугурации будет определена - Новинский

К утру 14 мая фракции и группы Верховной Рады определятся, согласны ли они поддержать предложение новоизбранного президента Владимира Зеленского о проведении инаугурации 19 мая, сообщил глава фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

"Все приняли во внимание эту дату (19 мая – ИФ). Каждый представитель фракции пообещал, что 13-го вечером или 14-го утром на фракциях будет принято решение. И 14-го мая постановление о назначении даты инаугурации президента Украины будет проголосовано в зале Верховной Рады", - сказал В.Новинский журналистам после встречи в парламенте в субботу.

4 мая в Верховной Раде состоялась встреча В.Зеленского с руководством парламента и представителями фракций. В.Зеленский предложил назначить на 19 мая инаугурацию.