Политика

16:29 04.05.2019

Зеленский подтвердил, что хочет досрочных выборов в Раду, считает вице-премьер Кириленко

1 мин читать
Зеленский подтвердил, что хочет досрочных выборов в Раду, считает вице-премьер Кириленко

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко считает, что избранный президентом Украины Владимир Зеленский хочет распустить Верховную Раду для проведения досрочных выборов.

"Инаугурация 19 мая означает, что Зеленский хочет досрочных выборов", - написал В.Кириленко в аккаунте в Твиттере в субботу.

При этом он отметил, что "все равно придется в инаугурационной речи говорить о стратегии: о НАТО, деколонизации и главное – так российская агрессия или "гражданский конфликт"?

"Избежать ответов уже не удастся", - написал В.Кириленко.

Ранее в субботу В.Зеленский прибыл в Верховную Раду на встречу с руководителями парламентских фракций и сообщил, что предложит им назначить на 19 мая инаугурацию.

Теги: #кириленко #зеленский #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:30 04.05.2019
Зеленский не дал прямых ответов на вопросы о роспуске Рады и системе выборов – В.Бондарь

Зеленский не дал прямых ответов на вопросы о роспуске Рады и системе выборов – В.Бондарь

17:24 04.05.2019
Зеленский: о роспуске парламента рано говорить

Зеленский: о роспуске парламента рано говорить

17:23 04.05.2019
Зеленский надеется, что Рада примет решение о дате инаугурации на заседании 14 мая

Зеленский надеется, что Рада примет решение о дате инаугурации на заседании 14 мая

17:00 04.05.2019
Руководители фракций парламентского большинства не пришли на встречу с Зеленским в Раду

Руководители фракций парламентского большинства не пришли на встречу с Зеленским в Раду

15:16 04.05.2019
В Раде будет достаточно голосов для назначения даты инаугурации новоизбранного президента, считает А.Геращенко

В Раде будет достаточно голосов для назначения даты инаугурации новоизбранного президента, считает А.Геращенко

15:14 04.05.2019
Зеленский на встрече с главами фракций предложит назначить инаугурацию на 19 мая

Зеленский на встрече с главами фракций предложит назначить инаугурацию на 19 мая

12:13 04.05.2019
Главы парламентских фракций в субботу встретятся с Зеленским в Раде - Березюк

Главы парламентских фракций в субботу встретятся с Зеленским в Раде - Березюк

18:59 03.05.2019
Курц заверил Зеленского в поддержке Австрии и ЕС реализации реформ в Украине и подчеркнул важность реализации Минских договоренностей

Курц заверил Зеленского в поддержке Австрии и ЕС реализации реформ в Украине и подчеркнул важность реализации Минских договоренностей

18:48 03.05.2019
Депутат фракции БПП считает оптимальным проведение инаугурации 31 мая

Депутат фракции БПП считает оптимальным проведение инаугурации 31 мая

16:26 03.05.2019
Раде предлагают провести торжественное заседание по инаугурации президента Украины 19 мая

Раде предлагают провести торжественное заседание по инаугурации президента Украины 19 мая

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: о роспуске парламента рано говорить

Руководители фракций парламентского большинства не пришли на встречу с Зеленским в Раду

Зеленский на встрече с главами фракций предложит назначить инаугурацию на 19 мая

Главы парламентских фракций в субботу встретятся с Зеленским в Раде - Березюк

Порошенко отметил преимущества украинского паспорта перед российским для путешествий по миру

ПОСЛЕДНЕЕ

Советники Зеленского обсуждали в Брюсселе поддержку Запада в проведении антикоррупционной, судебной реформы и реформ в экономике

Порошенко отметил преимущества украинского паспорта перед российским для путешествий по миру

США вновь грозят Ирану санкциями за ядерную программу

Украина в ООН требует освобождения Сущенко

Лидеры США и Словакии назвали "Северный поток 2" геополитическим оружием

Украинский журналист Асеев уже 2 года находится в плену на территории ОРДО

Советник Зеленского Данилюк обсудил усиление энергетической независимости Украины с министром энергетики США Перри

В рамках "Восточного партнерства" нужно определить несколько направлений сотрудничества

Украина должна показать последовательность своей внешней политики – посол Точицкий

Советники Зеленского обсудили с послами стран ЕС в Брюсселе совместные усилия для противодействия агрессии РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА