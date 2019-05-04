Советники Зеленского обсуждали в Брюсселе поддержку Запада в проведении антикоррупционной, судебной реформы и реформ в экономике

Советники новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка продолжили обсуждать в Брюсселе поддержку первоочередных шагов нового главы государства.

Как сообщает пресс-служба В.Зеленского, 3 мая они встретились с кабинетами председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, председателя Европейского Совета Дональда Туска и Европейского комиссара по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнеса Хана.

Кроме этого, члены команды В.Зеленского приняли участие в рабочем ланче в посольстве Канады в Бельгии с представителями стран-участниц конференции по поддержке реформ в Украине, которая состоится летом в Торонто.

"Основным вопросом обсуждения было содействие со стороны западных партнеров в реализации антикоррупционных мер, судебной и экономических реформ, обеспечении верховенства права. Эти направления являются первоочередными приоритетами новоизбранного президента Украины", - отмечает пресс-служба В.Зеленского.

Советник А.Данилюк отметил, что западные партнеры настроены на поддержку декларируемой политики В.Зеленского и заинтересованность в активизации сотрудничества с Украиной во время его президентства.

Также советники В.Зеленского провели встречи с генеральным директором Директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристианом Даниэльсоном и исполнительным директором Европейского оборонного агентства Хорхе Домеком.