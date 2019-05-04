Политика

12:13 04.05.2019

Главы парламентских фракций в субботу встретятся с Зеленским в Раде - Березюк

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Главы парламентских фракций в субботу встретятся с Зеленским в Раде - Березюк

Главы фракции Верховной Рады Украины в субботу встретятся с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским в здании парламента для обсуждения, в том числе даты инаугурации, сообщил глава фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк.

"Насколько я понимаю, будет не только этот разговор (о назначении даты инаугурации – ИФ), будет встреча с новоизбранным президентом Украины в Верховной Раде. Будем говорить в том числе и об инаугурации", - сказал О.Березюк агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

По его словам, встреча назначена на 15:00 субботы в здании Верховной Рады.

Теги: #зеленский #рада #встреча #березюк
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Интерфакс-Украина
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