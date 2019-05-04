Политика

00:41 04.05.2019

Украина в ООН требует освобождения Сущенко

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Украина в ООН требует освобождения Сущенко

По случаю мероприятий в ООН в ознаменование международного дня свободы прессы, украинские дипломаты напомнили о незаконном заключении в РФ журналиста Романа Сущенко и подавления Россией свобод в оккупированном Крыму, сообщает постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.

"В то время как сообщество ООН собралось для празднования Международного дня свободы прессы, Украина настаивает на освобождении Романа Сущенко, украинского журналиста, которого Российская Федерация удерживает за решеткой по сфабрикованным обвинениям", - говорится в сообщении.

Также в украинской миссии в ООН отметили, что наибольшее беспокойство вызывает состояние свободы слова во временно оккупированном Крыму.

"Крымские журналисты и блоггеры, критичные к оккупации, сталкиваются с угрозой преследования и заключения, а запугивание независимых СМИ и активистов усиливается", - говорится в сообщении.

Кроме того, они добавили, что более 70 граждан Украины были задержаны в оккупированном Крыму по политическим мотивам - "только за поднятие украинского флага над зданием, или за пользование своими культурными или религиозными правами".

"Один из, пожалуй, самых позорных случаев подавления российской оккупационной машиной несогласных, это заключение режиссера и писателя Олега Сенцова", - добавили дипломаты.

Теги: #сущенко #украина #оон
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