Политика

23:54 03.05.2019

Лидеры США и Словакии назвали "Северный поток 2" геополитическим оружием

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Президент США Дональд Трамп и премьер Словакии Петер Пеллегрини в пятницу привели проект "Северный поток 2" в качестве примера использования энергетики для достижения геополитических целей.

"Наши страны вновь подчеркивают, что энергетическая безопасность крайне важная для обеспечения национальной безопасности. Мы высказываемся против использования проектов в сфере энергетики в качестве "геополитического оружия", в частности, речь идет о "Северном потоке 2", - говорится в заявлении лидеров двух стран, распространенном Белым домом.

Также они выразили поддержку Украине, ее суверенитету и территориальной целостности, а также - реверсным поставкам газа в республику, в том числе - и из Словакии.

Коснувшись связанной с РФ тематикой, Д.Трамп и П.Пеллегрини выступили за то, чтобы "санкции против России оставались в силе до полной имплементации Минских договоренностей".

Теги: #словакия #сша #россия #газ
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