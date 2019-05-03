Политика

22:19 03.05.2019

Украинский журналист Асеев уже 2 года находится в плену на территории ОРДО

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Украинский журналист Асеев уже 2 года находится в плену на территории ОРДО

Украинский журналист и публицист Станислав Асеев, которого удерживают в неподконтрольных правительству районах Донецкой области (ОРДО), продолжает незаконно пребывать за решеткой уже два года, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Сегодня во Всемирный день свободы прессы-2019 много героических женщин и мужчин, которые пожертвовали своей свободой ради правды, незаконно находятся за решеткой. Станислав Асеев является одним из них. Российские наемники похитили его и содержат в ужасных условиях уже 2 года", - написал П.Климкин в микроблоге Твиттер.

Теги: #заложники #ордо #украина #климкин
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