Украинский журналист Асеев уже 2 года находится в плену на территории ОРДО

Украинский журналист и публицист Станислав Асеев, которого удерживают в неподконтрольных правительству районах Донецкой области (ОРДО), продолжает незаконно пребывать за решеткой уже два года, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Сегодня во Всемирный день свободы прессы-2019 много героических женщин и мужчин, которые пожертвовали своей свободой ради правды, незаконно находятся за решеткой. Станислав Асеев является одним из них. Российские наемники похитили его и содержат в ужасных условиях уже 2 года", - написал П.Климкин в микроблоге Твиттер.