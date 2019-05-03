Советник Зеленского Данилюк обсудил усиление энергетической независимости Украины с министром энергетики США Перри

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк в ходе встречи с министром энергетики США Риком Пери обсудил сотрудничество в газовой сфере и ядерной энергетике, сообщает в пятницу пресс-служба В.Зеленского.

В обнародованной информации отмечается, что встреча состоялась в рамках форума ЕС-США по энергетической безопасности в Брюсселе 2 мая. На встрече также присутствовали посол США в ЕС Гордон Сондланд, представители Министерства энергетики США, советник В.Зеленского Руслан Рябошапка, посол Украины в Бельгии, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

"Украине и Европе в целом важна роль Соединенных Штатов в диверсификации поставок энергоресурсов. Это снижает политические риски и удешевляет энергоресурсы для потребителей", - сказал А.Данилюк.

Во время встречи речь шла о привлечении инвестиций в увеличение добычи природного газа в Украине, возможных путях поставки американского сжиженного природного газа, а также реформировании рынка газа в Украине, включая НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме этого, участники встречи обсудили сотрудничество в сфере ядерной энергетики, в частности повышение надежности и эффективности действующих ядерных блоков, а также развитие направления разработки и строительства малых модульных реакторов.