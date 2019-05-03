Курц заверил Зеленского в поддержке Австрии и ЕС реализации реформ в Украине и подчеркнул важность реализации Минских договоренностей

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что провел телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе которого подчеркнул важность выполнения Минских соглашений, а также заверил в том, что его страна и Евросоюз продолжат поддерживать украинские реформы.

"Сегодня состоялся дружеский телефонный звонок с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина остается важным партнером для Австрии и ЕС, мы будем продолжать активно поддерживать реформы и борьбу с коррупцией", - написал С.Курц в своем аккаунте в Твиттер в пятницу вечером.

При этом канцлер Австрии подчеркнул: "Важно наконец добиться прогресса в реализации Минских соглашений при полном уважении территориальной целостности и суверенитета Украины".