Политика

18:48 03.05.2019

Депутат фракции БПП считает оптимальным проведение инаугурации 31 мая

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Депутат фракции БПП считает оптимальным проведение инаугурации 31 мая

Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Виталий Курило считает нереальной предложенную дату проведения инаугурации новоизбранного президента Украины 19 мая.

"Депутат Мищенко (Сергей Мищенко, внефракционный – ИФ) зарегистрировал постановление об инаугурации 19 мая. Она (эта дата – ИФ) абсолютно нереальная", - сказал он в эфире телеканала Прямой в пятницу.

В.Курило отметил, что постановление о дате инаугурации Верховная Рада может принять не раньше 14 мая. Поэтому подготовится к мероприятию и пригласить гостей на 19 мая – "малореально".

Депутат считает оптимальным назначить инаугурацию на 31 мая – "в пятницу, когда могут прилететь гости".

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о проведении торжественного заседания парламента, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины 19 мая 2019 года.

Соответствующий проект постановления №10270 3 мая зарегистрировал в парламенте внефракционный народный депутат Украины Сергей Мищенко.

Ранее в этот день советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк сообщил, что дата инаугурации избранного президента пока неизвестна, и ее определение является больше не техническим, а политическим вопросом.

30 апреля Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила, что во втором туре выборов Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей и избран на пост президента Украинского государства.

3 мая результаты выборов президента Украины официально опубликованы в печатном парламентском издании "Голос Украины".

Согласно законодательству, проведение инаугурации должно состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов президентских выборов.

Теги: #президент #рада #инаугурация
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