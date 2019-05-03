Украина должна показать последовательность своей внешней политики – посол Точицкий

Украина на мероприятиях по случаю 10-летия "Восточного партнерства" 13-14 мая должна продемонстрировать последовательность своей внешней политики и донести до европейских партнеров важность сохранения преемственности в политике относительно Киева, заявляет представитель Украины при Европейском Союзе, посол Николай Точицкий.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" отвечая на вопрос о том, как в ЕС планируют отмечать 10-летие "Восточного партнерства", Н.Точицкий сообщил: "Непосредственно 13 мая президент Европейского Совета собирает глав государств и правительств шести стран-участниц (Украина, Молдова, Грузия, Беларусь, Азербайджан и Армения – ИФ) на рабочий ужин. Приглашены и "отцы" "Восточного партнерства" Радослав Сикорский и Карл Бильдт. Днем 13-го состоится заседание министров иностранных дел. Украинскую сторону будет представлять Павел Климкин. И уже на следующий день с участием глав государств и правительств пройдет конференция высокого уровня".

Кроме этого, по его словам, запланирован ряд двусторонних встреч президента Украины с руководством институций Евросоюза и некоторых стран-членов ЕС.

"Я полагаю, что с нашей стороны нам нужно использовать этот форум для того, чтобы продемонстрировать последовательность внешней политики Украины, а это – курс на интеграцию в Европейский Союз", - отметил Н.Точицкий.

Дипломат подчеркнул, что на мероприятиях 13-14 мая Украина должна донести до европейских партнеров важность сохранения преемственности в политике относительно Киева при смене состава Европейской Комиссии и Европейской дипломатической службы в ноябре.



Полный текст интервью посла Н.Точицкого будет обнародован в новостной ленте агентства "Интерфакс-Украина".