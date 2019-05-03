Советники Зеленского обсудили с послами стран ЕС в Брюсселе совместные усилия для противодействия агрессии РФ

Советники новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка обсудили с послами стран ЕС в Брюсселе совместные усилия для противодействия российской агрессии.

Как сообщает пресс-служба В.Зеленского, члены его команды встретились с послами 28 стран ЕС в Комитете по вопросам политики и безопасности в Брюсселе. Они ознакомили представителей ЕС с приоритетами и первыми шагами В.Зеленского после вступления в должность президента. Также речь шла об ответах на главные угрозы для Украины.

"Нас заверили в полной поддержке. Есть понимание, что усиление санкций против России необходимо", - отметил после встречи А.Данилюк.

Стороны обсудили активизацию работы в "нормандском формате" и противодействие провокациям России, в частности, по выдаче паспортов жителям временно оккупированных территорий Украины.

"Ключевым приоритетом для нас будет восстановление, активизация работы "нормандского формата", - подчеркнул А.Данилюк.

По словам А.Данилюка, команда В.Зеленского будет фокусироваться также на решении гуманитарных проблем на Донбассе, в частности, восстановления моста в Станице Луганской и других.

3 мая А.Данилюк и Р.Рябошапка встретились с дипломатическими советниками председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. Также запланированы встречи с политическим советниками председателя Европейского Совета Дональда Туска.