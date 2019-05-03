Политика

16:27 03.05.2019

Советники Зеленского обсудили с послами стран ЕС в Брюсселе совместные усилия для противодействия агрессии РФ

1 мин читать
Советники Зеленского обсудили с послами стран ЕС в Брюсселе совместные усилия для противодействия агрессии РФ

Советники новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка обсудили с послами стран ЕС в Брюсселе совместные усилия для противодействия российской агрессии.

Как сообщает пресс-служба В.Зеленского, члены его команды встретились с послами 28 стран ЕС в Комитете по вопросам политики и безопасности в Брюсселе. Они ознакомили представителей ЕС с приоритетами и первыми шагами В.Зеленского после вступления в должность президента. Также речь шла об ответах на главные угрозы для Украины.

"Нас заверили в полной поддержке. Есть понимание, что усиление санкций против России необходимо", - отметил после встречи А.Данилюк.

Стороны обсудили активизацию работы в "нормандском формате" и противодействие провокациям России, в частности, по выдаче паспортов жителям временно оккупированных территорий Украины.

"Ключевым приоритетом для нас будет восстановление, активизация работы "нормандского формата", - подчеркнул А.Данилюк.

По словам А.Данилюка, команда В.Зеленского будет фокусироваться также на решении гуманитарных проблем на Донбассе, в частности, восстановления моста в Станице Луганской и других.

3 мая А.Данилюк и Р.Рябошапка встретились с дипломатическими советниками председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. Также запланированы встречи с политическим советниками председателя Европейского Совета Дональда Туска.

Теги: #ес #рябошапка #брюссель #данилюк #агрессия_рф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:47 03.05.2019
САП, НАБУ и ВАКС должны показывать результат уже в ближайшее время или давать ответ обществу об их отсутствии – советник Зеленского

САП, НАБУ и ВАКС должны показывать результат уже в ближайшее время или давать ответ обществу об их отсутствии – советник Зеленского

12:14 03.05.2019
В ЕС поддерживают пересмотр и новые подходы к судебной реформе в Украине – советник Зеленского

В ЕС поддерживают пересмотр и новые подходы к судебной реформе в Украине – советник Зеленского

12:03 03.05.2019
Вопрос транзита российского газа через Украину достаточно комплексный, в нем нужно больше делать, а не говорить – советник Зеленского

Вопрос транзита российского газа через Украину достаточно комплексный, в нем нужно больше делать, а не говорить – советник Зеленского

11:50 03.05.2019
Возобновление уголовной ответственности за незаконное обогащение - одно из условий МВФ - Данилюк

Возобновление уголовной ответственности за незаконное обогащение - одно из условий МВФ - Данилюк

11:32 03.05.2019
Дата инаугурации пока неизвестна, это больше политическое решение – советник Зеленского Данилюк

Дата инаугурации пока неизвестна, это больше политическое решение – советник Зеленского Данилюк

11:18 03.05.2019
Ключевым приоритетом для Зеленского будет возобновление и активизация работы "нормандского формата"

Ключевым приоритетом для Зеленского будет возобновление и активизация работы "нормандского формата"

20:24 02.05.2019
Советники Зеленского Данилюк и Рябошапка уже посетили Брюссель и пообщались с послами ЕС

Советники Зеленского Данилюк и Рябошапка уже посетили Брюссель и пообщались с послами ЕС

13:54 02.05.2019
Госсекретарь США по вопросам энергетики Пэрри сравнил поставки российского газа в ЕС с ненадежным дешевым автомобилем

Госсекретарь США по вопросам энергетики Пэрри сравнил поставки российского газа в ЕС с ненадежным дешевым автомобилем

12:49 02.05.2019
Американский СПГ обеспечит энергобезопасность ЕС

Американский СПГ обеспечит энергобезопасность ЕС

09:52 02.05.2019
Британцы все чаще выбирают направления за пределами ЕС для летнего отдыха

Британцы все чаще выбирают направления за пределами ЕС для летнего отдыха

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Раде предлагают провести торжественное заседание по инаугурации президента Украины 19 мая

Ключевым приоритетом для Зеленского будет возобновление и активизация работы "нормандского формата"

"Нафтогаз" расценивает заявление Путина о зависимости газоснабжения Украины от транзита как начало переговоров

Новоизбранный президент Зеленский приглашает на встречу в ближайшие дни представителей крупного, среднего и малого бизнеса

У Украины и РФ из "общего" осталась только граница - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Раде предлагают провести торжественное заседание по инаугурации президента Украины 19 мая

Министр по примирению Грузии о выдаче паспортов РФ на Донбассе: аналогичные методы воздействия использовались и в Грузии

Бойко назвал продолжение политики на разрыв связей с РФ повторением ошибок Порошенко

Парубий подписал закон об усовершенствовании противоминной деятельности

Лидер "Нацкорпуса": Избрание нового президента - это лишь первая ступень в перезагрузке действующей политической системы

Портнов не имеет отношения к команде Зеленского – Коломойский

Коломойский считает конфликт на Донбассе "гражданским"

"Нафтогаз" расценивает заявление Путина о зависимости газоснабжения Украины от транзита как начало переговоров

Новоизбранный президент Зеленский приглашает на встречу в ближайшие дни представителей крупного, среднего и малого бизнеса

Зеленский хочет начать откровенный диалог со всеми гражданами Украины, в том числе, на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА