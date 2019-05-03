Политика

16:26 03.05.2019

Раде предлагают провести торжественное заседание по инаугурации президента Украины 19 мая

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Раде предлагают провести торжественное заседание по инаугурации президента Украины 19 мая

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о проведении торжественного заседания парламента, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины 19 мая 2019 года.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующий проект постановления №10270 в пятницу, 3 мая, зарегистрировал в парламенте внефракционный народный депутат Украины Сергей Мищенко.

Ранее в этот день советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк сообщил, что дата инаугурации избранного президента пока неизвестна, и ее определение является больше не техническим, а политическим вопросом.

Как сообщалось, 30 апреля Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила, что во втором туре выборов Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей и избран на пост президента Украинского государства.

3 мая результаты выборов президента Украины официально опубликованы в печатном парламентском издании "Голос Украины".

Согласно законодательству, проведение инаугурации должно состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов президентских выборов.

Теги: #президент #законопроект #присяга #рада
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