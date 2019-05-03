Политика

12:54 03.05.2019

Министр по примирению Грузии о выдаче паспортов РФ на Донбассе: аналогичные методы воздействия использовались и в Грузии

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Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили констатирует, что РФ использовала в Украине аналогичные методы воздействия, которые в прошлом использовались в Грузии, а именно введении упрощенного порядка приобретения гражданства для жителей временно оккупированной части Донбасса.

"Фактически, президент РФ повторил в Украине то, что происходило в конце 90-х и в начале 2000-х годах в Грузии: начал выдавать российские паспорта населению временно оккупированной части Донбасса. К сожалению, для нас это очень знакомый сценарий и известно, к чему он приводит", - сказала К.Цихелашвили на встрече с министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадимом Чернышом.

По ее мнению, украинские партнеры хорошо понимают, что России такие шаблонные меры нужны для оправдания других нелегитимных действий под предлогом так называемой "защиты интересов своих граждан".

"К сожалению, мы это все уже видели, в том числе, во время агрессии в 2008 году. Надеюсь, подобного не произойдет в Украине, которая за последние годы и так перенесла много испытаний", - добавила министр.

Она подчеркнула, что это очень тревожный сигнал о том, что РФ не собирается отказываться от своей политики, а также сигнал о необходимости активизировать усилия наших международных партнеров для противостояния милитаристской политике России.

Со своей стороны В.Черныш отметил важность грузинского опыта для прогнозирования дальнейших шагов России и противодействия таким шагам.

"Я считаю, что Украина не может признавать паспорта, выдаваемые Российской Федерацией нашим гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях Донбасса. И как показывает опыт Грузии, выдача паспортов никак не повлияет на социально-экономическое положение оккупированных территорий и не улучшит благосостояние населения вынужденного оставаться в оккупации. Сейчас наше министерство готовит ряд предложений для изменений законодательства о непризнании Украиной соответствующих документов", - добавил министр украинского ведомства.

Теги: #грузия #гражданство #паспорта #ордло
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