САП, НАБУ и ВАКС должны показывать результат уже в ближайшее время или давать ответ обществу об их отсутствии – советник Зеленского

Антикоррупционная система Украины должна уже в ближайшее время показать реальные результаты своей работы или давать ответ украинскому обществу об их отсутствии, убежден советник избранного президентом Украины Владимира Зеленского, бывший член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Руслан Рябошапка.

"Что касается Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, то наша позиция такова, что эти органы должны сейчас заработать эффективно и в ближайшее время дать результат. Мы знаем, что уже через пару месяцев заработает Антикоррупционный суд, и фактически последнее препятствие в работе этих органов будет снято", - сказал Р.Рябошапка журналистам в пятницу в Брюсселе, где члены команды В.Зеленского встречаются с европейскими дипломатами и дипломатическими советниками руководителей ЕС.

По его словам, уже в ближайшее время в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) должны появиться уголовные дела в отношении высших должностных лиц, топ-политиков, суд до конца года уже должен рассмотреть первые такие дела, что, в том числе, является одним из обязательств Украины перед международными партнерами.

"Если такого результата не будет, то необходимо, чтобы руководители антикоррупционных ведомств давали ответ всему обществу и тем 73%, которые поддержали нового президента, почему нет результатов от работы прокуратуры и НАБУ", - подчеркнул Р.Рябошапка.

Он напомнил, что В.Зеленский четко заявил, что действующий генеральный прокурор Юрий Луценко не может оставаться на своей должности, но кто будет следующим – пока такого решения новоизбранный президент не озвучивал. "Но мы также понимаем, что должна быть поддержка парламента, поскольку такое решение согласовывается парламентом", - указал советник новоизбранного президента.

Он также отметил, что в НАПК, отвечающем за электронные декларации чиновников, конфликты интересов и политическую коррупцию, работают сейчас "фактически случайные люди, и они политически зависимы". "То есть этот орган работать нормально, в любом случае, уже не сможет. И единственным вариантом является изменение руководства этого органа", - считает Р.Рябошапка.