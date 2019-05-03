Политика

12:15 03.05.2019

Парубий подписал закон об усовершенствовании противоминной деятельности

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Парубий подписал закон об усовершенствовании противоминной деятельности

Председатель Верховной Раде Украины Андрей Парубий подписал в пятницу, 3 мая, поддержанный парламентом законопроект об усовершенствовании механизмов финансирования противоминной деятельности.

"Сегодня подписал закон "О внесении изменений в закон "О противоминной деятельности в Украине" об усовершенствовании механизмов привлечения финансирования противоминной деятельности. Этот закон поможет нам при содействии наших союзников из стран НАТО эффективнее вести разминирования в зоне ООС", - написал А.Парубий в своем микроблоге в соцсети Twitter в пятницу.

Теги: #оос #парубий #рада #разминирование #закон
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