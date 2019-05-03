В ЕС поддерживают пересмотр и новые подходы к судебной реформе в Украине – советник Зеленского

В Европейском союзе поддерживают пересмотр и новые подходы к судебной реформе в Украине, отмечает член команды избранного президентом Владимира Зеленского Руслан Рябошапка, отвечающий за направление правоохранительной и антикоррупционной политики.

"Если вспомнить решение Окружного административного суда Киева по ПриватБанку, и если мы говорим о каком-то успехе правовой реформы, реформирования судебной системы, то, наверное, нам нужно пересмотреть ту дорогу, по которой шла эта судебная реформа, и предложить новые подходы. Они у нас есть, и европейская сторона их также поддерживает", - сказал Р.Рябошапка журналистам в пятницу в Брюсселе, где члены команды В.Зеленского встречались с европейскими дипломатами и дипломатическими советниками руководителей ЕС.