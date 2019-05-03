Политика

11:32 03.05.2019

Дата инаугурации пока неизвестна, это больше политическое решение – советник Зеленского Данилюк

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Дата инаугурации пока неизвестна, это больше политическое решение – советник Зеленского Данилюк

Дата инаугурации избранного президентом Украины Владимира Зеленского пока неизвестна, и ее определение является больше не техническим, а политическим вопросом, отмечает советник В.Зеленского и экс-министр финансов Александр Данилюк.

"Многие лидеры поздравляли Владимира Зеленского с успехом на выборах и уже были неформально сделаны определенные приглашения (на инаугурацию – ИФ). Но тут уже организационный вопрос, потому что мы на этот момент не знаем даже даты инаугурации. Потому что это решение Верховной Рады, и это решение, как мы все понимаем, не техническое, а политическое", - сказал А.Данилюк журналистам в пятницу в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, кто из мировых лидеров будет приглашен на инаугурацию В.Зеленского.

Советник новоизбранного президента указал, что когда будет понятна дата инаугуарации, команда В.Зеленского будет определяться с форматом проведения этого события, кто на него приедет, а также с тем, какими будут первые международные визиты новоизбранного президента и будущие визиты мировых лидеров в Украину.

"Потому что тут может быть, что или мы выбираем, или уже, на самом деле, есть определенный график событий за границей, в которых президент должен принимать участие", - пояснил А.Данилюк.

Теги: #зеленский #инавгурация #данилюк
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