Портнов не имеет отношения к команде Зеленского – Коломойский

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский утверждает, что экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов не имеет отношения к команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

В интервью программе журналистских расследований Bihus.Info, обнародованном в четверг, на вопрос журналистов, имеет ли А.Портнов какое-либо отношение к команде В.Зеленского, бизнесмен И.Коломойский ответил: "Нет, никакого…. Как черт от ладана".

Вместе с тем бизнесмен отметил, что сам он уже 20 лет находится в хороших отношениях с А.Портновым, и добавил, что последняя встреча с экс-заместителем АП у него состоялась за день до записи интервью.

По словам И.Коломойского, в те дни А.Портнов находился в Израиле.

Кроме того, бизнесмен отрицает, что А.Портнов помогает ему в решении вопросов, связанных с ПриватБанком.

Ранее член команды В.Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк также опроверг информацию о том, что экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича А.Портнов и экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш имеют какое-то отношение к "Зе Команде".