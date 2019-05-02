Политика

21:27 02.05.2019

Портнов не имеет отношения к команде Зеленского – Коломойский

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Портнов не имеет отношения к команде Зеленского – Коломойский

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский утверждает, что экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов не имеет отношения к команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

      В интервью программе журналистских расследований Bihus.Info, обнародованном в четверг, на вопрос журналистов, имеет ли А.Портнов какое-либо отношение к команде В.Зеленского, бизнесмен И.Коломойский ответил: "Нет, никакого…. Как черт от ладана".

      Вместе с тем бизнесмен отметил, что сам он уже 20 лет находится в хороших отношениях с А.Портновым, и добавил, что последняя встреча с экс-заместителем АП у него состоялась за день до записи интервью.

      По словам И.Коломойского, в те дни А.Портнов находился в Израиле.

      Кроме того, бизнесмен отрицает, что А.Портнов помогает ему в решении вопросов, связанных с ПриватБанком.

      Ранее член команды В.Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк также опроверг информацию о том, что экс-заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича А.Портнов и экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш имеют какое-то отношение к "Зе Команде".

 

Теги: #зеленский #украина #портнов #коломойский
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