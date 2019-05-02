Политика

20:24 02.05.2019

Советники Зеленского Данилюк и Рябошапка уже посетили Брюссель и пообщались с послами ЕС

1 мин читать
Советники Зеленского Данилюк и Рябошапка уже посетили Брюссель и пообщались с послами ЕС

Советники избранного президентом Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка уже посетили Брюссель, где выступили перед послами Европейского Союза.

Об этом в четверг в своем микроблоге на Твиттере написала заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам соседства и политики расширения Европейской комиссии Катарина Матернова (Katarina Mathernova).

"Рада приветствовать советников нового президента Украины Владимира Зеленского Александра Данилюка и Руслана Рябошапку с ранним визитом в Брюссель, включая беседу с послами ЕС на Комитете по политике и безопасности", - написала она.

Теги: #зеленский #брюссель #советники
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:24 02.05.2019
Новоизбранный президент Зеленский приглашает на встречу в ближайшие дни представителей крупного, среднего и малого бизнеса

Новоизбранный президент Зеленский приглашает на встречу в ближайшие дни представителей крупного, среднего и малого бизнеса

18:02 02.05.2019
Зеленский хочет начать откровенный диалог со всеми гражданами Украины, в том числе, на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму

Зеленский хочет начать откровенный диалог со всеми гражданами Украины, в том числе, на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму

16:37 02.05.2019
Зеленский хочет единства Украины и призывает всех к примирению и консолидации – муфтий "Умма" после встречи с новоизбранным президентом

Зеленский хочет единства Украины и призывает всех к примирению и консолидации – муфтий "Умма" после встречи с новоизбранным президентом

14:05 02.05.2019
У Украины и РФ из "общего" осталась только граница - Зеленский

У Украины и РФ из "общего" осталась только граница - Зеленский

08:15 02.05.2019
Зеленский определился с главой своей администрации

Зеленский определился с главой своей администрации

18:56 01.05.2019
Квартира в Крыму была приобретена супругой Зеленского до аннексии РФ, и после оккупации полуострова ею не пользовались – заявление

Квартира в Крыму была приобретена супругой Зеленского до аннексии РФ, и после оккупации полуострова ею не пользовались – заявление

16:26 01.05.2019
Квартира в Крыму была приобретена супругой Зеленского до аннексии РФ, и после оккупации полуострова ею не пользовались – заявление

Квартира в Крыму была приобретена супругой Зеленского до аннексии РФ, и после оккупации полуострова ею не пользовались – заявление

06:58 01.05.2019
Зеленский и глава УПЦ (МП) Онуфрий на встрече отметили, что государство и церковь должны приложить максимум усилий для мира и единства в Украине

Зеленский и глава УПЦ (МП) Онуфрий на встрече отметили, что государство и церковь должны приложить максимум усилий для мира и единства в Украине

23:31 30.04.2019
Зеленский и глава УПЦ (МП) Онуфрий на встрече отметили, что государство и церковь должны приложить максимум усилий для мира и единства в Украине

Зеленский и глава УПЦ (МП) Онуфрий на встрече отметили, что государство и церковь должны приложить максимум усилий для мира и единства в Украине

20:31 30.04.2019
Филарет на встрече с Зеленским призвал его использовать власть "для содействия добру и преодоления зла"

Филарет на встрече с Зеленским призвал его использовать власть "для содействия добру и преодоления зла"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" расценивает заявление Путина о зависимости газоснабжения Украины от транзита как начало переговоров

Двое украинских военных ранены на Донбассе в четверг

Новоизбранный президент Зеленский приглашает на встречу в ближайшие дни представителей крупного, среднего и малого бизнеса

У Украины и РФ из "общего" осталась только граница - Зеленский

БПП хочет до выборов создать объединенную проевропейскйю партию

ПОСЛЕДНЕЕ

Коломойский считает конфликт на Донбассе "гражданским"

"Нафтогаз" расценивает заявление Путина о зависимости газоснабжения Украины от транзита как начало переговоров

Двое украинских военных ранены на Донбассе в четверг

Парубий подписал постановление о проведении в Киеве в мае 2020 года сессии ПА НАТО

Мадуро просит военных помогать ему отражать попытки переворота

Депутаты предлагают ускорить избрание членов Нацсовета

Госсекретарь США по вопросам энергетики Пэрри сравнил поставки российского газа в ЕС с ненадежным дешевым автомобилем

Кабмин ввел заместителя госсекретаря правительства в состав комиссии по конкурсному отбору руководителей госпредприятий

Посольство США приветствует реорганизацию ГФС в налоговую и таможенную службы

БПП хочет до выборов создать объединенную проевропейскйю партию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА