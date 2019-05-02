Политика

20:24 02.05.2019

"Нафтогаз" расценивает заявление Путина о зависимости газоснабжения Украины от транзита как начало переговоров

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"Нафтогаз" расценивает заявление Путина о зависимости газоснабжения Украины от транзита как начало переговоров

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев расценил сделанное 27 апреля в Пекине заявление президента РФ Владимира Путина о том, что газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через ГТС страны как начало ведения переговоров.

"Как мы и ожидали, Москва начала переговоры о продлении транзита газа сразу после завершения выборов в Украине. Этот раунд провел российский президент с далекого Пекина. О необходимости России в транзите и готовности "Газпрома" заключать контракт на стандартных европейских условиях, конечно, не было ни слова. Было о том, как Украина замерзнет", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

А.Коболев напомнил, что "Газпром" не успевает построить и запустить все необходимые для него газопроводы в обход Украины до конца декабря 2019 года, поэтому стороны будут вынуждены прийти к соглашению, основанному на европейских правилах.

"Украина внедрила у себя законодательство ЕС, которое устанавливает четкие правила и требования пользования газовой инфраструктурой. Собственно, ни у "Газпрома", ни у "Нафтогаза" значительного поля для маневра нет", - написал он.

По его словам, работа по европейским правилам также позволит перенести точки передачи газа на восточную границу Украины. "То есть предложить мощности украинской ГТС другим транзитерам газа, например, европейским клиентам "Газпрома". Или другим российским производителям, или продавцам газа из Средней Азии, если к вопросу активно подключится ЕС", - добавил он.

"Этого россияне будут избегать всеми способами. Конечно, ожидаем и массированную информационную атаку. Против европейских правил и за продолжение действующих контрактов в старой версии, до их исправления в Арбитраже. Против прозрачного рынка и конкуренции, за фейковые скидки, вымоленные в Кремле украинскими политиками. Против взыскания нами $2,8 млрд с "Газпрома". Против следующего арбитража, где мы требуем около $12 млрд. Против санкций в отношении "Северного потока 2" и привлечения антимонопольного органа ЕС к борьбе с манипуляциями "Газпрома" на европейском газовом рынке", - резюмировал глава НАК.

Как сообщалось, ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что Украина на ожидаемых в конце мая трехсторонних переговорах предложит РФ забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей газотранспортной системы страны сроком на 10 лет.

В целом Украина намерена взять на себя обязательство обеспечения транзитной мощности на 90 млрд куб м газа. Мощностью 30 млрд куб. м смогут воспользоваться европейские компании, которые будут закупать газ на границе Украины с Россией, импортеры среднеазиатского газа, или газа добываемого независимыми производителями в РФ.

В отличие от тарифа, который прописан в действующем контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом", новые, основанные на европейских правилах, предлагаемые условия содержат плату за вход/выход в газотранспортную систему Украины и плату за бронирование мощностей.

Теги: #рф #ответ #нафтогаз_украины
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