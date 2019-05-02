Политика

18:39 02.05.2019

Двое украинских военных ранены на Донбассе в четверг

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Двое украинских военных ранены на Донбассе в четверг

Двое украинских военнослужащих получили ранения в четверг вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в четверг.

"С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня… Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сводке.

Боевики вели огонь по позициям украинских подразделений из 120- и 82-мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Восемь обстрелов пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области. Дважды из 120- и 82-мм минометов боевики обстреляли позиции Объединенных сил у г.Авдеевка и трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - у г.Марьинка.

Из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли украинские позиции возле с.Лебединское, из автоматических станковых гранатометов - в районе с.Широкино, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи с.Павлополь, все - Волновахского района.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды: один раз из 82 мм минометов и вооружения боевых машин пехоты возле пос.Новолуганское Бахмутского района Донецкой области и дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи с.Новозвановка Попаснянского района Луганской области и пгт Луганское Бахмутского района Донецкой области.

Теги: #военные #раненные #украина #донбасс #оос
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