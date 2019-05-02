Политика

18:24 02.05.2019

Новоизбранный президент Зеленский приглашает на встречу в ближайшие дни представителей крупного, среднего и малого бизнеса

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Новоизбранный президент Зеленский приглашает на встречу в ближайшие дни представителей крупного, среднего и малого бизнеса

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский приглашает на встречу в ближайшее время представителей крупного, среднего и малого бизнеса.

"При моем президентстве отношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП (Администрацию президента - ИФ) и скрытых от общества договоренностей. Поэтому официально приглашаю представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречу – уже в ближайшие дни. Расставим все точки над "i"", - написал В.Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

"Пора всем работать на страну по прозрачным правилам", - добавил он.

Теги: #президент #зеленский #украина #бизнес
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