Зеленский хочет начать откровенный диалог со всеми гражданами Украины, в том числе, на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ставит цель на деле объединить Украину, для чего следует начать конструктивный и откровенный диалог со всеми гражданами Украины, в частности, на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

"Я призываю представителей разных религий и религиозных конфессий поддержать нас с этой инициативой – начать диалог с украинцами, которые сегодня находятся на временно оккупированных территориях. Мы считаем, что это первый возможный шаг для возвращения их домой, в Украину", - отметил он на встрече с духовными лидерами мусульман Украины, сообщает пресс-служба В.Зеленского.

В ней приняли участие председатель Духовного управления мусульман Украины, муфтий Украины шейх Ахмед Тамим, муфтий Духовного управления мусульман Крыма Айдер Рустемов, муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма", шейх Саид Исмагилов.

Участники встречи подтвердили свою готовность поддержать инициативы новоизбранного президента, направленные на консолидацию общества.

"Вы – лидер нового поколения, избранный народом Украины. И я считаю, что сильная, богатая Украина для всех граждан различных национальностей и вероисповеданий - это настоящая мечта простых людей", - подчеркнул председатель Духовного управления мусульман Украины шейх А.Тамим.

На встрече также шла речь о возможности международных инвестиций в Украину от представителей мусульманских государств. В.Зеленский подчеркнул, что лично готов стать гарантом инвестиций в рамках своих полномочий, закрепленных Конституцией Украины.

По словам А.Тамима, он готов поддержать конструктивные инициативы новоизбранного президента на международной арене во время встреч официальных лиц, представителей мусульман различных стран мира.

А.Тамим также подчеркнул, что всегда выступал против политизации религии. "Мы все должны работать на объединение общества. И лично я мечтаю о такой Украине, где все будут видеть реальные дела президента и положительные сдвиги. Нам всем необходима понятная стратегия. Кроме того, необходимы четкие и одинаковые для всех законы, реформирована судебная система, создание новых рабочих мест, прекращение оттока людей из Украины », - отметил шейх Ахмед Тамим.

Муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" С.Исмагилов отметил, что Украина – мощная, крепкая и современная страна, которая нуждается в консолидации общества и развития межрелигиозного диалога. "Все мы заинтересованы в мире и сохранении прав и свобод граждан Украины, представителей разных культур, вероисповеданий и религиозных конфессий", - убежден он.

В свою очередь муфтий Духовного управления мусульман Крыма А.Рустемов отметил, что "крымские татары сегодня находятся в информационной изоляции вследствие оккупации территории Крыма властью РФ". Он также подчеркнул необходимость поддержки беженцев и переселенцев из Крыма, создания рабочих мест и условий для использования потенциала крымских татар в Украине.