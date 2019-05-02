Парубий подписал постановление о проведении в Киеве в мае 2020 года сессии ПА НАТО

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал постановление о проведении весенней сессии парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора в период с 22 по 25 мая 2020 года в г.Киеве.

"Подписал постановление Верховной Рады "О проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора", поэтому 22-25 мая 2020 года состоится Парламентская ассамблея НАТО", - написал А.Парубий на своей странице в микроблоге Твиттер в четверг.

Постановления Верховной Рады после подписания спикером парламента не требуют подписания президентом Украины.

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла постановление о проведении весенней сессии парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора в период с 22 по 25 мая 2020 года в г.Киеве. За соответствующее постановление (№10091) проголосвали 235 народных депутатов.

Согласно решению Верховной Рады, будет создан организационный комитет по подготовке и проведению сессии ПА НАТО, который возглавит председатель парламента.

Оргкомитет должен в течение двух недель утвердить план мероприятий по подготовке сессии.

Кабинет министров Украины должен в тот же срок определиться относительно участия соответствующих министерств и прочих центральных органов исполнительной власти в этом процессе.

В преамбуле к постановлению сказано, что свое решение украинский парламент принимает в связи с взаимосогласованной договоренностью между Верховной Радой и ПА НАТО.