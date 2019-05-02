Политика

16:37 02.05.2019

Зеленский хочет единства Украины и призывает всех к примирению и консолидации – муфтий "Умма" после встречи с новоизбранным президентом

2 мин читать
Зеленский хочет единства Украины и призывает всех к примирению и консолидации – муфтий "Умма" после встречи с новоизбранным президентом

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился в четверг с муфтиями и мусульманскими религиозными деятелями Украины.

Как сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов на своей странице в Facebook, встреча с В.Зеленским была оперативно организована после соответствующего обращения муфтия, опубликованного им в соцсети в среду.

"Владимир Зеленский дал высказаться каждому по очереди. Я подчеркнул важность тех высочайших религиозных прав и свобод, которые задекларированы в Конституции и законах Украины, активное участие мусульман в защите единства и свободы Украины, нашу положительную роль в развитии гражданского общества, активную благотворительную деятельность, и открытость к межрелигиозному диалогу и сотрудничеству с украинцами других мировоззренческих позиций", - отметил С.Исмагилов.

"Господин Владимир Зеленский сказал, что он хочет единства Украины и украинского общества, призывает всех к примирению и консолидации, и надеется, что религиозные лидеры будут способствовать этому. Также он отметил, что нужно привлекать иностранных инвесторов с инвестициями в различные отрасли экономики, в том числе, и из мусульманских стран. И также отметил, что Украине нужен мир между верующими разных религий", - подчеркнул муфтий.

С.Исмагилов указал, что у него остались положительные впечатления от встречи с новоизбранным президентом. "Больше всего удивила скорость реакции команды господина Зеленского, и чрезвычайная открытость господина Зеленского, который почти два часа общался с нами и выслушал каждого из присутствующих", - отметил он.

Ранее 1 мая С.Исмагилов отреагировал на своей странице в соцсети Facebook на то, что В.Зеленский встретился с лидерами украинских православных церквей. "Интересно, а с муфтиями мусульманских объединений он также готов встретиться? Ну вот хотя бы и в Священный месяц Рамадан, или на праздник Рамадан-Байрам?" - отметил он в своем сообщении.

Как сообщалось, 30 апреля В.Зеленский встретился с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием, почетным патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом и главой Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополитом Онуфрием.

Теги: #муфтий #мусульмане #церковь #украина #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:02 02.05.2019
Зеленский хочет начать откровенный диалог со всеми гражданами Украины, в том числе, на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму

Зеленский хочет начать откровенный диалог со всеми гражданами Украины, в том числе, на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму

17:07 02.05.2019
Парубий подписал постановление о проведении в Киеве в мае 2020 года сессии ПА НАТО

Парубий подписал постановление о проведении в Киеве в мае 2020 года сессии ПА НАТО

16:31 02.05.2019
"Единая нефтегазовая компания" победила в аукционе на спецразрешение на Дрогобычскую площадь за 15,7 млн грн

"Единая нефтегазовая компания" победила в аукционе на спецразрешение на Дрогобычскую площадь за 15,7 млн грн

16:18 02.05.2019
Спецпосланник США по антисемитизму Карр посетит Украину 6 мая

Спецпосланник США по антисемитизму Карр посетит Украину 6 мая

15:59 02.05.2019
Киевская кондфабрика "Рошен" в 2018г инвестировала 88,5 млн грн в оборудование и 243 млн грн в реконструкцию

Киевская кондфабрика "Рошен" в 2018г инвестировала 88,5 млн грн в оборудование и 243 млн грн в реконструкцию

15:49 02.05.2019
Гослекслужба запретила нескольких препаратов канадского и германского происхождения

Гослекслужба запретила нескольких препаратов канадского и германского происхождения

15:31 02.05.2019
Минздрав предложил исключить моющие средства из порядка госрегистрации дезинфекционных средств

Минздрав предложил исключить моющие средства из порядка госрегистрации дезинфекционных средств

15:29 02.05.2019
Украина и Азербайджан готовят планы налаживания ВТС в сфере производства боеприпасов

Украина и Азербайджан готовят планы налаживания ВТС в сфере производства боеприпасов

15:21 02.05.2019
Новая карта сейсмического районирования вступила в действие с 1 мая

Новая карта сейсмического районирования вступила в действие с 1 мая

15:15 02.05.2019
15-летняя девушка пришла на Куликово поле в Одессе в футболке с запрещенной советской символикой

15-летняя девушка пришла на Куликово поле в Одессе в футболке с запрещенной советской символикой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У Украины и РФ из "общего" осталась только граница - Зеленский

БПП хочет до выборов создать объединенную проевропейскйю партию

Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для определенных категорий граждан Украины

Барр настаивает: конгрессменам передан лишь слегка отредактированный доклад Мюллера

Жителей ОРДЛО, которые получат паспорт РФ, придется лишать украинских паспортов

ПОСЛЕДНЕЕ

Мадуро просит военных помогать ему отражать попытки переворота

Депутаты предлагают ускорить избрание членов Нацсовета

У Украины и РФ из "общего" осталась только граница - Зеленский

Госсекретарь США по вопросам энергетики Пэрри сравнил поставки российского газа в ЕС с ненадежным дешевым автомобилем

Кабмин ввел заместителя госсекретаря правительства в состав комиссии по конкурсному отбору руководителей госпредприятий

Посольство США приветствует реорганизацию ГФС в налоговую и таможенную службы

БПП хочет до выборов создать объединенную проевропейскйю партию

США используют армию для решения венесуэльской проблемы, если это потребуется

Трамп: Обама знал о российском вмешательстве в выборы, но ничего не предпринял

Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для определенных категорий граждан Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА