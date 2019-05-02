Зеленский хочет единства Украины и призывает всех к примирению и консолидации – муфтий "Умма" после встречи с новоизбранным президентом

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский встретился в четверг с муфтиями и мусульманскими религиозными деятелями Украины.

Как сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов на своей странице в Facebook, встреча с В.Зеленским была оперативно организована после соответствующего обращения муфтия, опубликованного им в соцсети в среду.

"Владимир Зеленский дал высказаться каждому по очереди. Я подчеркнул важность тех высочайших религиозных прав и свобод, которые задекларированы в Конституции и законах Украины, активное участие мусульман в защите единства и свободы Украины, нашу положительную роль в развитии гражданского общества, активную благотворительную деятельность, и открытость к межрелигиозному диалогу и сотрудничеству с украинцами других мировоззренческих позиций", - отметил С.Исмагилов.

"Господин Владимир Зеленский сказал, что он хочет единства Украины и украинского общества, призывает всех к примирению и консолидации, и надеется, что религиозные лидеры будут способствовать этому. Также он отметил, что нужно привлекать иностранных инвесторов с инвестициями в различные отрасли экономики, в том числе, и из мусульманских стран. И также отметил, что Украине нужен мир между верующими разных религий", - подчеркнул муфтий.

С.Исмагилов указал, что у него остались положительные впечатления от встречи с новоизбранным президентом. "Больше всего удивила скорость реакции команды господина Зеленского, и чрезвычайная открытость господина Зеленского, который почти два часа общался с нами и выслушал каждого из присутствующих", - отметил он.

Ранее 1 мая С.Исмагилов отреагировал на своей странице в соцсети Facebook на то, что В.Зеленский встретился с лидерами украинских православных церквей. "Интересно, а с муфтиями мусульманских объединений он также готов встретиться? Ну вот хотя бы и в Священный месяц Рамадан, или на праздник Рамадан-Байрам?" - отметил он в своем сообщении.

Как сообщалось, 30 апреля В.Зеленский встретился с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием, почетным патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом и главой Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополитом Онуфрием.