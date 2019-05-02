Политика

13:54 02.05.2019

Госсекретарь США по вопросам энергетики Пэрри сравнил поставки российского газа в ЕС с ненадежным дешевым автомобилем

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Госсекретарь США по вопросам энергетики Пэрри сравнил поставки российского газа в ЕС с ненадежным дешевым автомобилем

Государственный секретарь США по вопросам энергетики Рик Перри (Rick Perry) сравнил поставки в Европейский Союз дешевого российского газа с ненадежный дешевым автомобилем и сослался на опыт Украины.

Так в среду в Брюсселе на короткой пресс-конференции он ответил на вопрос о том, почему ЕС должен покупать дорогой сжиженный газ из США в условиях наличия дешевого газа из РФ.

"Вы получаете то, что за что платите. Будете ли вы довольны, покупая самый дешевый продукт, который вы можете найти, несмотря на то, будет или нет для вас поставщик работать 24 дня в неделю, 365 дней в году? Если дешевизна поставок это все, о чем вы беспокоитесь, тогда вы можете не покупать БМВ или Мерседес-Бенц – одни из самых лучших автомобилей, которые есть в Европейском Союзе. Вы можете купить дешевый автомобиль у кого-то другого, но он может быть ненадежным. То же самое с российским газом", - провел аналогию госсекретарь.

"Я думаю, что если вы спросите наших друзей из Украины, они могут вам сказать, что доступности и надежности тут может и не быть", - добавил Р.Перри.

Он подчеркнул, что для США "крайне важна свободная и суверенная Европа". "Нет лучшего средства достичь этой цели, чем углубляя энергетическую безопасность… Этим утром вы слышали директора Международного энергетического агентства, который сказал о том, что 2/3 всего газового экспорта придет из США. Это только подчеркивает тот факт, почему мы сегодня здесь", - пояснил Р.Перри цель проведения в Брюсселе первого энергетического бизнес-форума, который проходит в среду с участием европейских и американских компаний.

Европейский комиссар по вопросам климата и энергетики Мигель Каньете (Miguel Canete) констатировал, что ЕС на 70% зависит от импорта газа, а потому роль сжиженного газа в импорте постепенно возрастает. "США – один из наибольших в мире производителей СПГ. Наша общая цель – дальнейшее развитие торговли в этом секторе", - подчеркнул он.

По словам М.Каньете, в это году для получения СПГ дополнительно будет построено еще три новых терминала. "Диверсификация поставок газа важна для нашего суверенитета, и для достижения этой цели США являются стратегическим партнером для Европы", - добавил еврокомиссар.

Он также коснулся украинского вопроса в части анбандлинга "Нафтогаза". "С США и другими международными партнерами мы тесно работаем над анбандлингом Нафтогаза, что необходимо для того, чтобы полностью гарантировать полностью конкурентный и прозрачный газовый рынок в Украине", - сказал М.Каньете.

Теги: #ес #сша #россия #украина #перри #газ
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